Tina Cipollari, la frecciatina a Tiziana Riccardi a Uomini e Donne/ “Quante cose ha da fare questa donna…”

Tina Cipollari e Tiziana Riccardi: botta e risposta a Uomini e Donne

Tra Tina Cipollari e Tiziana Riccardi l’antipatia continua e nella puntata di Uomini e Donne del 30 aprile 2024 porta ad una nuova discussione tra la bionda opinionista e la dama del trono over. Tina, dopo aver apprezzato la bellezza di Tiziana, ha più volte sottolineato di non credere alla voglia della dama di trovare l’amore della sua vita e più volte ha puntato il dito contro Tiziana, rea di chiudere le frequentazioni dopo pochi appuntamenti. A scatenare la nuova discussione tra Tiziana e Tina è stato l’appuntamento della dama con Dino. Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 30 aprile 2024, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Tiziana e Dino scatenando immediatamente la reazione della Cipollari e di Gianni Sperti.

Tina Cipollari, lite choc con Mario Cusitore a Uomini e Donne/ "Ti rode il cu*o quando..."

“Assistiamo a quest’ultima chiusura“, dice Gianni mentre Tina chiede immediatamente chi abbia preso l’iniziativa. “Io ho lasciato il numero a Tiziana dopo averla conosciuta in studio”, risponde il cavaliere 48enne che arriva da Bologna e che non è mai stato sposato e non ha figli.

Tina Cipollari contro Tiziana Riccardi: nuova discussione in studio

Dopo aver soddisfatto la curiosità di Tina Cipollari, Dino racconta di essere stato accolto da una Tiziana molto sorridente e di essere stato bene con la dama. “Lei come si è comportata?”, chiede Tina. “E’ stata gentile per essere stato il nostro primo appuntamento. Poi lei ama molto mangiare“, dice il cavaliere. “Certo, perché fa molte ore di palestra. Poi sfila camminando avanti e indietro e stira camice, colletti e polsini e quindi le calorie vengono smaltite. Quanto ha da fare questa donna“, commenta ironicamente la Cipollari.

Giucas Casella: “Tina Cipollari nega il flirt? La assecondo, però c’è stato!”/ “Mio figlio James…”

Il cavaliere, poi, ammette di voler portare avanti la frequentazione con Tiziana Riccardi mentre Tina Cipollari esce dallo studio per poi rientrare con i famosi occhiali: “In questo momento ti vedo nudo“, dice Tina mentre Maria De Filippi chiude la situazione facendo ballare tutti i protagonisti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA