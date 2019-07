Tina Cipollari/ “La vera Madre Natura” di Ciao Darwin 7

GIANNI SPERTI SVELA: “È TINA CIPOLLARI LA VERA MADRE NATURA”

Tina Cipollari ha abbandonato poche volte lo studio di Maria De Filippi per sbarcare in altri lidi. Anche per questo rimane memorabile la sua partecipazione a Ciao Darwin 7 come capitano della squadra della Carne. In lotta contro i rivali dello Spirito, l’opinionista ritornerà virtualmente sul piccolo schermo di Canale 5 in occasione della replica del programma prevista per oggi, sabato 7 luglio 2019. Rimane nella storia anche il video che il collega Gianni Sperti ha voluto realizzare l’anno scorso per la collega, in cui mostra Tina percorrere uno dei corridoi degli studi Mediaset con passo lento e sguardo fiero. “La vera Madre Natura”, ha commentato all’epoca Sperti lanciando il meme virale. Interpellata durante il faccia a faccia con la sua antagonista, la Cipollari ha risposto alla frecciata di un appassionato sostenitore dello Spirito: non solo i piaceri materiali, ma entrambi per la giunonica opinionista di Uomini e Donne. Il face to face si è concluso con un breve riepilogo della “godereccia” Tina, prima di scagliarsi contro una delle concorrenti dell’altra squadra e prontamente fermata dal conduttore. “Voi vivete d’immagine perché volete apparire in un certo modo”, spiega sicura che il volto scuro degli avversari sia dovuto ad una costante privazione. Clicca qui per guardare il video del Face to Face di Tina Cipollari a Ciao Darwin 7.

TINA CIPOLLARI: IN VERSIONE SOFT A CIAO DARWIN 7…

Sono trascorsi tre anni da quando Tina Cipollari ha fatto il suo debutto a Ciao Darwin 7, spaccando ancora una volta il pubblico a metà. Prima del suo intervento, i fan hanno sperato a lungo che l’opinionista storica di Uomini e Donne superasse i confini legati alla sua posizione di caposquadra, lanciandosi nella partecipazione attiva dei giochi previsti nel programma. Purtroppo le cose sono andate in modo diverso ed anche se Tina ha messo in luce il suo noto carattere verace, ha cercato di partecipare allo show in modo pacato. Forse anche per non rubare la scena a Paolo Bonolis, che in più di qualche momento si è mostrato ironicamente disperato e sconfortato di fronte all’esuberanza della ospite. La Presidente della squadra della Carne è stata comunque accolta con estremo entusiasmo dal pubblico presente in sala, che si è lanciato subito in un coro di incoraggiamento invocando il suo nome. “Noi siamo migliori perché amiamo la vita con tutti i suoi piaceri”, esordisce subito l’opinionista, evidenziando che non si parla solo delle abitudini alimentari, ma anche di quelle passionali. Clicca qui per rivedere il video di Tina Cipollari a Ciao Darwin 7.

