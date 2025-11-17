Tina Cipollari parla dei figli e ammette di essere molto apprensiva con loro. L'amore? Ad oggi non ha ancora trovato la persona giusta.

Tina Cipollari è stata ospite ieri di Silvia Toffanin a Verissimo dove si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sulla sua sfera personale. Nei giorni scorsi ha spento 60 candeline e pensa di essere cambiata in meglio col passare degli anni, non solo si vede più bella ma è riuscita anche a migliorare il suo carattere. Alla conduttrice ha raccontato che era davvero timida e insicura in passato, faceva anche fatica ad uscire, col tempo però ha trovato la pace interiore e sta davvero bene.

Tina Cipollari commossa a Verissimo: "Volevo fare la festa dei 100 anni a mio padre"/ "Ha vissuto tanto"

Dopo la fine del suo matrimonio con Kiko Nalli l’opinionista di Uomini e Donne ha avuto una relazione sentimentale con l’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara, dopo circa due anni d’amore però si sono detti addio. A Verissimo Tina Cipollari ha fatto sapere di essere single, a Silvia Toffanin ha detto che non è ancora riuscita a trovare la persona giusta per lei.

Tina Cipollari, chi è: figli, vero nome, Instagram, giovane/ "A Uomini e Donne ho capito tutto sui maschi"

Tina Cipollari, la sorpresa dei fratelli a Verissimo e il rapporto con i suoi figli

I fratelli le hanno fatto una sorpresa del tutto inaspettata, nel video mostrato a Verissimo le hanno dedicato parole piene di affetto e lei non è riuscita a trattenere la commozione. La sorella Annarita in passato era già approdata in televisione, il fratello Giuliano invece era sempre rimasto lontano dai riflettori infatti l’ha molto stupita. L’opinionista di Uomini e Donne ha fatto sapere di avere un legame speciale con loro, sono una famiglia molto unita e questo la rende davvero felice.

Il fratello di Tina Cipollari ha rivelato che lei è molto apprensiva con i suoi figli, Gianluca, Mattias e Francesco e lei non ha certo negato. Nello studio di Verissimo ha ammesso che va subito in ansia quando si tratta di loro. Alla Toffanin tra le varie cose ha detto: “Riesco a dormire solo quando sono tutti e tre a casa. So che questa apprensione loro la vivono male, me l’hanno detto”.

Genitori Tina Cipollari, chi sono mamma Gina e papà Nando/ Le lacrime in ricordo del padre: "Mi manca tanto"