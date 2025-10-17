Amadeus lancia una proposta a Tina Cipollari che, da Uomini e Donne, potrebbe sbarcare nello studio de La Corrida.

Tina Cipollari è da anni la protagonista indiscussa di Uomini e donne. I suoi commenti movimentano sempre le puntate del dating show di canale 5 dando vita a diverse discussioni. Anche quest’anno, nonostante la nuova stagione di Uomini e donne sia iniziata da circa un mese, Tina ha già dato vita a diverse dinamiche. Per il pubblico è davvero difficile immaginare le puntate di Uomini e Donne senza i commenti e le battute di Tina che, con il suo modo di fare, ha anche conquistato Amadeus.

Quest’ultimo sta per tornare in onda sul canale Nove con la nuova edizione de La Corrida e, proprio per il ritorno dello storico show della tv italiana, Amadeus avrebbe deciso di puntare proprio sulla Cipollari che dovrebbe sbarcare nello show come giudice speciale.

Tina Cipollari e Amadeus insieme a La Corrida?

Come riportato infatti dal portale blogtvitaliana.it Tina Cipollari sarà ospite nella nuova edizione dello storico programma in onda sul canale Nove. La Corrida tornerà ufficialmente in onda mercoledì 5 novembre e in studio, per la prima puntata, ci sarà proprio Tina Cipollari pronta a commentare le varie esibizioni dei concorrenti ma anche a sfoggiare tutta la sua autoironia.

Sarà una grande opportunità per Tina Cipollari che, nel corso degli anni, pur essendo sempre stata una presenza fissa di Uomini e donne, ha spesso accettato la partecipazione ad altri programmi. I fan di Uomini e Donne, dunque, potranno seguire Tina Cipollari anche alla Corrida affiancando Amadeus nella prima puntata.