Tina Cipollari lascia Uomini e Donne?/ “Fake news, nel cast anche prossima stagione”

Ogni anno si rincorre la notizia del possibile addio di Tina Cipollari a Uomini e Donne. L’opinionista, volto storico del programma condotto da Maria De Filippi, siede al fianco di Gianni Sperti nello studio di Canale 5 da molti anni ed è un personaggio che tanto ha fatto discutere negli anni. Rimane comunque ad oggi uno dei più amati in assoluto, un vero e proprio simbolo dello show. Ecco perché la notizia di un suo possibile addio è accolta sempre con grande timore dai telespettatori. Anche quest’anno, con la fine di Uomini e Donne e l’inizio della pausa estiva, si è diffusa la voce della sua uscita dal programma; ma come stanno realmente le cose? Tina è davvero pronto a lasciare la sua poltrona ad un nuovo opinionista? A quanto pare anche questa volta si tratta di una notizia falsa.

Tina Cipollari lascia Uomini e donne?/ Terremoto in arrivo, Gemma Galgani sostituta..

Tina Cipollari non lascia Uomini e Donne: “Fake news”

A confermarlo è il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia. Nella sua ribrica di chicche e indiscrezioni di gossip, il giornalista smentisce l’addio di Tina a Uomini e Donne, secondo alcuni dovuta a questioni d’amore. “Ritorna in maniera ciclica la fake news sull’uscita di scena di Tina Cipollari da Uomini e Donne. Questa volta con l’aggiunta di motivi sentimentali. – scrive Candela, per poi spiegare che – L’opinionista non lascerà il dating show di Maria De Filippi e farà parte del cast anche nella nuova edizione in onda a settembre su Canale 5.” La Cipollari, dunque, rimane parte integrande del dating show w si prepara ad un nuovo anno di scontri con Gemma Galgani!

