Tina Cipollari lascia Uomini e Donne?/ “Pronta già la sostituta”: l’indiscrezione

Tina Cipollari fuori da Uomini e Donne? L’indiscrezione

Se Maria De Filippi è il simbolo di Uomini e Donne, uno dei pilastri dello show è sicuramente Tina Cipollari. Volto storico del programma, l’ex corteggiatrice, poi diventata opinionista, anima e smuove lo show, rendendolo infuocato e divertente allo stesso tempo. È sicuramente uno dei motivi principali del successo del programma, eppure non tutti la amano. Che la Cipollari sia un personaggi divisivo è cosa certa: il suo carattere verace, le risposte schiette, spesso anche troppo, le hanno creato un grosso seguito di fan ma anche una folta schiera di hater.

Alcuni dei suoi attacchi a Uomini e Donne – per non parlare di quelli nei confronti di Gemma Galgani e, ultimamente, anche verso Ida Platano – hanno sollevato accese polemiche che hanno portato molti a chiedere la sua cacciata dal programma. E se accadesse per la prossima edizione?

Karina Cascella al posto di Tina Cipollari a Uomini e Donne?

Uomini e Donne tornerà a settembre (ecco la data del presunto ritorno in onda), e potrebbe farlo senza Tina Cipollari. Nelle ultime ore, come riporta Novella 2000, circolano infatti voci della possibile uscita di scena della Cipollari, che lascerebbe vacante la sua poltrona da opinionista. Sia ben chiaro: non è la prima volta che circola questa voce che, in tutti gli altri casi, è risultata essere falsa, e così potrebbe essere anche questa volta. Tuttavia, secondo il gossip, Maria De Filippi “avrebbe già scelto la sostituta di Tina”; chi? Karina Cascella. Un addio, insomma, al fronte di un ritorno molto ambito dal pubblico di Uomini e Donne. Non resta che attendere la prima registrazione della nuova edizione per scoprire se sarà così.

