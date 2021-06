Tina Cipollari lascia Uomini e donne?/ Terremoto in arrivo, Gemma Galgani sostituta..

Tina Cipollari pronta a lasciare Uomini e donne? Non è la prima volta che si parla di questa possibilità ma nemmeno l’ultima visto che in questi anni l’opinionista è stata sempre sulla cresta dell’onda del gossip e non solo. Il dating show di Maria de Filippi tornerà in onda proprio a settembre ed è stata la vamp a fare i saluti finali lo scorso maggio rimandando tutti al prossimo autunno. Questo lascia pensare che le voci di un suo possibile addio sono poco fondate ma per amore Tina Cipollari potrebbe fare una follia lasciando la Capitale e trasferendosi in Toscana dal suo compagno Vincenzo. Ma siamo sicuri che rinuncerà alla sua vita e ai suoi figli per iniziare a fare la spola tra Firenze e Roma? Siamo sicuri di no, almeno non ha fatto questi negli ultimi anni, ma mai dire mai.

Tina Cipollari è pronta a lasciare Uomini e donne per amore?

Se fosse confermato l’addio di Tina Cipollari a Uomini e donne, in quello stesso momento si dovrebbe pensare ad una degna sostituta, e chi potrebbe essere se non Gemma Galgani che da sempre è all’interno del programma regalando sempre ottimi ascolti? Siamo sicuri che i fan della vamp non dovranno salutarla alla fine ma è vero anche che la dama toscana da sempre è accusata di voler essere una semplice opinionista del programma e di non voler di certo trovare l’amore alla luce dei flop collezionati in questi anni. A metterci il carico da novanta ci ha pensato Nuovo Tv ricordando che la storica opinionista è stata spesso assente in questi ultimi mesi ma adesso emergono nuovi dettagli e un retroscena inaspettato: Tina Cipollari abbandona il programma per amore, per il suo Vincenzo. Sarà vero oppure no?

