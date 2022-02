Tina Cipollari, lite a Uomini e Donne con Franco/ “Devi dire la verità. Voglio…”

Non solo contro Gemma Galgani. Tina Cipollari, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, punta il dito contro Franco, uno dei nuovi cavalieri del parterre maschile che ha avuto una prima discussione con Tina durante la sfilata femminile. La bionda opinionista aveva discusso con Franco per i voti bassi attribuiti ad alcune dame ed oggi, con il cavaliere al centro dello studio, Tina non perdona. Dopo il momento dedicato a Luca Salatino, Maria De Filippi chiama al centro dello studio proprio Franco annunciando la presenza di due signore che hanno chiamato la redazione per conoscerlo.

Tina Cipollari non nasconde lo stupore di fronte all’annuncio di Maria De Filippi. “Sono stupito anch’io”, commenta il cavaliere che poi ascolta la presentazione delle due signore di cui una non trattiene l’emozione. Franco, però, pur apprezzando la presenza delle due signore, decide di non trattenerle avendo già in piedi una frequentazione. Una motivazione che fa infuriare Tina.

Tina Cipollari contro Franco a Uomini e Donne

“Ho iniziato una conoscenza con Teresa e vorrei proseguire con lei quindi siccome sono abituato a fare una cosa alla volta vorrei continuare con lei. Mi dispiace”, spiega Franco. “Non ci credo Maria, assolutamente. Ha iniziato una conoscenza, ma non credo che sia un rapporto avviato”, commenta Tina. “Siamo usciti a cena“, dice Teresa. “Devi dire la verità perchè l’hai vista una sola volta e non credo che Teresa sia un impedimento. Avresti dovuto dire che non ti piacciono. Voglio vedere quanto dura adesso questa conoscenza“, sbotta Tina.

“Io dico la verità, evidentemente vi piacciono le balle”, dice a sua volta Franco. Gemma, poi, pensa che per Franco possa essere importante l’età. “Ti posso raccontare che quando avevo vent’anni, ho avuto una relazione con una donna di cinquant’anni quindi non è un problema”, puntualizza il signor Franco.





