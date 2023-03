Tina Cipollari, lite con Cristina a Uomini e Donne/ “Hai un compagno fuori”: Claudio…

Tina Cipollari contro Cristina a Uomini e Donne

Tina Cipollari non risparmia critiche a Cristina, la dama del trono over di Uomini e Donne che, dopo essere uscita con Armando Incarnato e aver accettato la decisione di quest’ultimo di chiudere la frequentazione dopo poche settimane, non è più riuscita a creare delle frequentazioni stabili. Nelle scorse puntate, tuttavia, Riccardo Guarnieri ha provato a corteggiarla regalandole anche dei fiori, la ma dama pur apprezzando il gesto, ha rifiutato il corteggiamento spiegando di poter prendere un caffè con lui solo in amicizia. Vedendo Riccardo e Cristina ballare insieme, Tina Cipollari chiede se sia cambiato qualcosa.

La dama del trono over, però, sottolinea di non aver cambiato idea e di vedere in Riccardo solo un amico con cui ha semplicemente fatto un ballo in studio. Parole che scatenano la reazione di Tina Cipollari.

L’accusa di Tina Cipollari a Cristina

Di fronte alla titubanza di Cristina di uscire con i cavalieri che si propongono, Tina Cipollari perde la pazienza e accusa la dama del trono over di avere un compagno fuori. Un’accusa che la dama respinge, ma Claudio, il cavaliere che ha avuto un appuntamento con Cristina, dà ragione alla bionda opinionista.

Nella discussione s’intromette però Riccardo Guarnieri che racconta di aver sentito Claudio mentre in camerino parlava male di chi lavora all’interno del programma. Il cavaliere si difende, ma Gianni Sperti dà ragione a Riccardo: “Dici che bisogna avere rispetto e poi fai attendere chi lavora perché devi fare le tue telefonate. Prima fai le telefonate e poi vieni qua. Altrimenti lavori a casa tua”.

