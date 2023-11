Tina Cipollari, lite con Elena a Uomini e Donne/ “Ma chi ti credi di essere? Maleducata, a casa tua…”

Tina Cipollari ed Elena: un gesto della dama scatena la lite a Uomini e Donne

Nello studio di Uomini e Donne accade sempre di tutto. Nella puntata del 7 novembre, infatti, la dama Elena e Tina Cipollari sono state le protagonista di un’accesa discussione che, per poco, non è sfociata in una rissa. Tutto è iniziato con l’ingresso di studio di Elena. Dopo la classica passerella, la dama ha raggiunto il centro dello studio per un confronto con Maurizio con cui sta avendo una frequentazione, ma prima di accomodarsi, con la mano, ha invitato Tina a restare lontana e a fare silenzio. Un gesto che ha prontamente scatenato l’ira funesta della bionda opinionista.

“Che scena proprio da film“, che scena da film ha commentato Tina. Elena ha ribattuto, ma la regia ha censurato. La Cipollari, però, furiosa, ha aggiunto: “Cosa? Senti… Ma chi ti credi di essere, fammi capire?“.

Tina Cipollari furiosa con Elena

La lite tra Elena e Tina Cipollari è andata avanti per qualche minuto. la bionda opinionista ha anche lasciato il proprio posto raggiungendo la dama al centro dello studio mentre Maria De Filippi esortava Gianni a fermare Tina. “Posso parlare io ora?“, ha chiesto Elena.

Ma non appena è stata interrotta, Elena ha sbottato: “Tu stai zitta che parli sempre“. La Cipollari non ci ha visto più e ha affrontato a muso duro Elena. “Tu non devi rispondere così, maleducata. A casa tua rispondi così“. Maria ha poi provato a riportare la calma riportando il focus sulla frequentazione tra Elena e Maurizio.

