Tina Cipollari, lite con Fabio Nova e Pinuccia a Uomini e Donne/ “Vergognati, fai…”

Tina Cipollari contro Fabio Nova a Uomini e Donne

La nuova settimana di Uomini e Donne si apre con Tina Cipollari protagonista di un doppio scontro. La puntata dell’11 ottobre si è aperta con un commento di Tina su Fabio Nova. “Volevo salutare Riccardo Fogli”, dice l’opinionista notando la somiglianza tra il cavaliere del trono over e il cantante. “Me lo dicono tutti. Anche al mare qualcuno ha notato la somiglianza”, ribatte il cavaliere. !Hai avuto anche il coraggio di andare al mare?”, chiede l’opinionista che, secondo il parere di Fabio Nova, assomiglia a Moria Orfei. “Pensi di avermi offesa, ma io sono onorata di assomigliare alla regina del circo“, ribatte la Cipollari.

“Vergognati, sei un mezzo uomo. Ti ho paragonato a Riccardo Fogli che oltre ad essere un grande cantante e anche un bell’uomo”, dice ancora la Cipollari. “Io ti ho paragonata a Moira Orfei”, ha replicato Fabio. “Ma l’hai fatto “er offendermi, sono che io non mi sono offesa!, ha concluso Tina.

Tina Cipollari, lite con Pinuccia

Dopo lo scambio di battute con Fabio Nova, Tina Cipollari si è scontrata anche con Pinuccia. Tutto è accaduto quando Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Alessandro per festeggiare una sorpresa. Pinuccia svela così di avergli regalato una torta di riso acquistata in una pasticceria di Vigevano. “Ma tu le paghi le cose che porti? Questa è pubblicità occulta”, sbotta Tina che, poi, perde la pazienza dopo aver ascoltato le parole scritte nel biglietto che cominciava con “Amore mio”.

“Ma come può cominciare un biglietto con queste parole quando si sa che lui non la vuole?”, sbotta Tina che, poi, punta anche il dito contro Alessandro che sembra intenzionato a cenare con Pinuccia. “Allora dillo che ti piace“, conclude la Cipollari che non tollera il rapporto tra la dama e il cavaliere.

