Tina Cipollari, lite con Federico a Uomini e Donne/ “Non mi piaci, mi vergognerei ad andare in giro…”

Tina Cipollari e Federico: botta e risposta in studio

Lite a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Federico, il cavaliere che, dopo aver chiuso con Barbara De Santi, ha scelto di conoscere Aurora Tropea. “Federico, dopo aver parlato con Aurora, puoi dire ciò che ti è piaciuto di lei?”, chiede Maria De Filippi ponendogli nuovamente la domanda fatta 100 minuti prima a cui il cavaliere non aveva risposto. “Mi piace l’intensità con cui dice le cose e lo sguardo”, risponde il cavaliere. “Dopo un’ora sei riuscito a dare una risposta”, commenta Tina. “Se ti pongono una domanda così semplice è facile rispondere. E’ come se ti chiedessi ti piace questo colore?”, dice ancora Tina mostrando la borsa.

“Non saprei come abbinarlo essendo brutto”, risponde Federico scatenando la reazione di Tina. “A tuo parere è brutta. Io, con uno come te, non saprei neanche dove presentarmi. Io, con un articolo del genere, mi vergognerei ad andare in giro”, sbotta la bionda opinionista.

“Non mi piaci per niente e la penso come Barbara: chi si fa crescere la barba così è perché ha qualcosa da nascondere. La barba, la tagli oggi e dopo 20 giorni ce l’hai di nuovo“, dice ancora Tina. “Sei banalotta e superficiale per il discorso della barba”, replica Federico. “Non ti permetto di dirmi che sono banale e superficiale perché sono una donna di gran spessore. Sei un uomo insicuro perché un uomo sicuro non avrebbe avuto problemi a tagliare la barba“, dice ancora Tina. Aurora s’intromette e difende Federico scatenando ulteriormente la furia di Tina.

“Tu hai una condanna ovvero quella che neanche ti ricordi il nome e ti schieri dalla parte di questi uomini. Poi prendi la tranvata e questa sarà l’ennesima che prenderai perché non gli piaci. Ma tu che sei la paladina della giustizia e della solidarietà, perché ti schieri dalla parte di questi uomini?”, chiede Tina alla dama che spiega di aver apprezzato l’atteggiamento avuto da Federico nei confronti di Barbara. Poi Tina conclude così: “Ricordati che non sono le parole che contano, ma i fatti e tu sei una persona squallida“,











