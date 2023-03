TINA CIPOLLARI, LITE CON GEMMA A UOMINI E DONNE/ “Hai stancato. Prendi in giro…”

Tina Cipollari sbotta contro Gemma Galgani

Tina Cipollari scatenata a Uomini e Donne contro Gemma Galgani. Dopo aver ascoltato il commento di Maria De Filippi che ha svelato la delusione della dama di fronte all’atteggiamento di Silvio che ha deciso di chiudere la storia, la bionda opinionista perde la testa. “Hai stancato. Prendi in giro le persone. Questa è una scusa: sei spaventata perchè la verità è che Silvio non ti piace”, sbotta Tina. “Cosa piò aver mai detto questo signore di così scandaloso? Questo signore non ti è mai piaciuto perchè non ha 40 anni. Tu vuoi la carne fresca, è un signore attempato e tu con i signori attempato non vuoi avere nulla a che fare”, aggiunge la Cipollari.

“Hai fatto le sfilate, il car wash e ora ti scandalizzi. Ti avrei capita se tu avessi mostrato da sempre questo tuo lato“, aggiunge la Cipollari convinta che Gemma stia cercando una scusa per chiudere la frequentazione con Silvio (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Tina Cipollari contro Gemma Galgani a Uomini e Donne

Dopo un periodo di tregua, Tina Cipollari e Gemma Galgani tornano a scontrarsi nello studio di Uomini e Donne. L’inizio della frequentazione tra la dama di Torino e Silvio, il cavaliere giunto in trasmissione esclusivamente per lei, ha portato Tina a commentare le vicende sentimentali della Galgani. Dopo aver ascoltato gli ultimi confronti tra Gemma e Silvio in cui il cavaliere ha chiesto più passione e fisicità alla dama, Tina ha rivolto critiche dalla dama sostenendo che, in passato, non ha mai avuto tale atteggiamento.

Secondo la Cipollari, il motivo della freddezza di Gemma nei confronti di Silvio sarebbe riconducibile al suo scarso interesse nei suoi confronti. A pensarla come lei è anche Gianni Sperti che ha ricordato a Gemma di averla sempre vista molto passionale con gli uomini che ha frequentato. Nella puntata in onda oggi, così, l’opinionista e la dama torneranno a discutere.

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nella puntata di Uomini e Donne del 27 marzo, Gemma e Silvio racconteranno di aver trascorso una settimana insieme svelando, però, di non essere andati oltre perchè la dama è ancora frenata dal linguaggio del cavaliere. Un racconto che scatenerà la reazione di Tina che punterà il dito contro la Galgani.

Durante il confronto con Silvio e la discussione con Tina, Gemma lascerà lo studio in lacrime. A raggiungerla, dietro le quinte, sarà proprio la bionda opinionista. Cosa accadrà tra le due? Lo scontro si infiammerà o riusciranno a trovare un punto d’incontro? Lo scopriremo nel corso della puntata.











