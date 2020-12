Tina Cipollari, lite con Gemma e Biagio a Uomini e Donne/ “Pazza, prove complotto..”

Tina Cipollari non perde tempo e punta il dito contro Gemma Galgani. Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, Gemma aveva accusato Maria e Sabina di essere amiche e di essere complici contro Biagio. La bionda opinionista che non ha mai creduto a Gemma, inizia così la puntata odierna chiedendo le prove dell’accusa a Gemma. “Non cambiare discorso, hai portato le prove?”, chiede Tina che poi, rivolgendosi a Maria De Filippi, aggiunge – Devi intervenire anche tu”. “Biagio è convinto che Maria e Sabina si siano messe d’accordo per far credere a tutti di avere un interesse nei suoi confronti per prenderlo in giro”, spiega Maria De Filippi. “non dobbiamo parlare solo di prove, c’è anche l’intuito delle persone che non va sottovalutato”.

LITE A UOMINI E DONNE PER IL COMPLOTTO CONTRO BIAGIO

Tina Cipollari perde la pazienza a Uomini e Donne scagliandosi sia contro Gemma che contro Biagio. “Ma quale intuito? Allora una mattina, una persona potrebbe alzarsi la mattina, andare dai carabinieri e dire di aver intuito il colpevole di un reato. Sei una pazza. Tu l’altra settimana hai detto che avevi le prove del complotto”, sbotta Tina Cipollari. A dare man forte a Gemma è Biagio che racconta di una discussione avuta con Maria. “Sabina e Maria hanno approfittato della mia bontà per prendere in giro me, questo programma che è serissimo e tutta l’Italia”, afferma un Biagio categorico. Gianni Sperti difende Gemma e Biagio: “Voi due (Maria e Sabina ndr) non vi sieme mai arrabbiate ogni volta che Biagio si avvicinava a Gemma”. Tina, però, ha un parere opposto: “E’ lui che si è servita di tutte e due. Hai utilizzato prima Gemma, una povera illusa, e poi loro due tanto lei è lo zerbino del programma mentre con le altre due non ce la fai e quindi per libertene infanghi Sabina”, sbotta la bionda opinionista.



© RIPRODUZIONE RISERVATA