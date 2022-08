Tina Cipollari, lite con Gemma Galgani a Uomini e Donne/ “Chirurgo in ferie…”

Uomini e donne, Tina Cipollari contro Gemma Galgani: le succose anticipazioni

Uomini e donne è pronto a tornare in televisione con la nuova edizione, al via tra pochi giorni. In attesa del ritorno sul piccolo schermo, il dating show ha preso ufficialmente il via con le registrazioni ufficiali della prima puntata. Sono state presentate le nuove troniste del Trono classico, ma ampio spazio è stato riservato anche al Trono over: protagoniste, ancora una volta, Gemma Galgani e Tina Cipollari, che si sono scambiate le prime punzecchiature ad aprire questa nuova edizione.

Come riportato da Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Instagram uominiedonneclassicoeover, “Il trono Over si apre con Tina vs Gemma, l’opinionista ha fatto delle battute sulla dama in quanto Gemma quest’anno non si è rifatta nulla, diciamo “l’ha presa in giro” dicendole che il chirurgo era in ferie“. Il riferimento è agli anni precedenti, quando la popolare dama torinese è ricorsa ad alcuni ritocchini estetici in vista del ritorno sul piccolo schermo. Immancabile, dunque, la frecciatina di Tina Cipollari che anticipa un’altra edizione all’insegna dei battibecchi tra le due.

Gemma Galgani e i ritocchini estetici: i commenti di Tina Cipollari

D’altronde Tina Cipollari e Gemma Galgani non si sono mai realmente prese, ormai è risaputo. E i loro iconici battibecchi in studio rappresentano ormai una costante di Uomini e donne. Negli ultimi anni gli attacchi dell’opinionista hanno riguardato perlopiù i ritocchini estetici cui la dama torinese si è sottoposta. All’inizio dell’edizione del 2020/21 la Galgani è infatti apparsa in studio con un lifting al viso, un modo per ringiovanirlo e rinfrescarlo in vista del ritorno sul piccolo schermo alla ricerca dell’amore. Scelta che ha scatenato l’ironia di Tina Cipollari.

Ma l'agguerrita opinionista del dating show non le ha risparmiato critiche nemmeno quest'estate, quando circolava voce che Gemma volesse ricorrere al bisturi per migliorare le linee del naso. "Invece di continuare a sottoporti a tutti questi interventi di chirurgia estetica senza risultati, quest'anno recati direttamente a Lourdes… solo un miracolo potrebbe renderti bella" il commento glaciale della Cipollari alla notizia. Insomma, Uomini e donne non è ancora cominciato ma il clima tra le due protagoniste inizia già a surriscaldarsi.











