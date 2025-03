Tina Cipollari e Gemma Galgani: scontro per la sfilata

Tina Cipollari e Gemma Galgani tornano a scontrarsi nella puntata di Uomini e Donne del 4 marzo 2025. Nel filmato che anticpa la sfilata dal titolo “Rimarrai a bocca aperta”, Gemma Galgani annuncia di voler stupire il parterre maschile portando in passerella un’opera d’arte e una musica elegante. Gemma, così, arriva in passerella nelle vesti di Venere con un abito bianco cortissimo e una parrucca. Al termine della sfilata, tutti gli uomini del parterre danno voti molto alti alla dama di Torino che viene criticata dalla bionda opionista.

“Senza parole. Ti darei un 10 per il coraggio che hai di proporti in questo modo“, commenta Tina. “Mi sei stata di ispirazione perché Venere è nata dalla schiuma mentre io dal secchio che mi hai lanciato tu”, replica la dama di Torino che difende la propria scelta portando a casa voti davvero importanti.

Tina Cipollari e Gemma Galgani: nuova lite a Uomini e Donne

Nelle vesti di giudice della sfilata di Uomini e Donne insieme a Gianni Sperti, Tina Cipollari non perdona la scelta di Gemma continuando a chiedersi come abbia potuto scegliere di fare un’esibizione simile. “Ti voglio vedere da vicino, ma le mutande le hai?“, chiede Gemma. “Ma come si fa ad interpretare la Venere?“, dice ancora Tina. Gemma insiste spiegando di essere stata ispirata dalla stessa Tina che, in ricordo dei vecchi tempi, decide di tornare a punzecchiare Gemma con dell’acqua.

Tina, così, decide di rendere l’immagine di Gemma ancora più sensuale con dell’acqua. Un gesto che scatena la reazione della dama di Torino a cui, però, Tina risponde in modo stizzito: “Hai la parrucca, non ti ho bagnato i capelli”, dice Tina chiudendo l’argomento.

