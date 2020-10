Tina Cipollari, lite con Gemma Galgani a Uomini e Donne/ “Ho il seno di una 15enne..”

La nuova puntata di Uomini e Donne inizia con lo sfogo di Gemma Galgani dietro le quinte e la pronta reazione di Tina Cipollari. La bionda opinionista ha regalato alla dama di Torino una pianta grassa, un dono che non è piaciuto a Gemma che, nel filmato, parla di Tina come di una “pianta grassa”. Una definizione che fa letteralmente infuriare Tina che, prima dell’ingresso di Gemma in studio, si alza e, rivolgendosi ad un signore del pubblico, chiede: “Secondo lei io sono grassa? Ho il seno su come una quindicennne e i glutei giusti. Ho fatto pure tre figli. Quella mummia, invece, cosa ha fatto?”, sbotta la Cipollari. “Io amo le signore grasse, ma ci vuole coraggio a dare della grassa a me”, aggiunge ancora la bionda opinionista.

TINA CIPOLLARI CONTRO GEMMA GALGANI

Tra Tina Cipollari e Gemma Galgani le scintille continuano. Dopo aver attaccato Gemma, rea di averle dato della “grassa”, Tina sposta l’argomento su Biagio. “Sei un ripiego, la ruota di scorta. E’ uscito con te perchè Maria e Sabina non potevano uscire con te”, sbotta Tina Cipollari, convinta che Biagio, tra poche settimane, liquiderà Gemma che resterà nuovamente da sola. La Galgani, nel frattempo, chiede a Tina di restare al suo posto e di non spaventare il suo pretendente. Gemma, infatti, è convinta che tutte le sue conoscenze finiscano per le continue intromissioni di Tina. La bionda opinionista, però, continua a negare questa accusa convinta che sia Gemma a spaventare gli uomini con il suo atteggiamento.



