Tina Cipollari, lite con Gemma Galgani a Uomini e Donne/ “Oggi faccio una strage”

Lite dietro le quinte tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Maria De Filippi apre la nuova puntata di Uomini e Donne trasmettendo il filmato di un durissimo confronto tra la bionda opinionista e la dama di Torino dopo la scorsa puntata. “Dove sei diretta? Al confessionale a sparlare di me? Dimmelo in faccia vigliacca. Non ti azzardare ad andare là dentro a parlare male di me. Ti do un consiglio: vai a casa e preparati la minestrina perché alla tua età le nonnine vanno a letto presto”, sbotta la bionda opinionista dietro le quinte. “Ti devi vergognare. Dovresti essere più solidale nei confronti di un’altra donna. La minestrina te la fai tu. Voglia sapere che cavolo hai contro di me”, replica duramente Gemma Galgani.

TINA CIPOLLARI CONTRO GEMMA GALGANI: “IO SONO ESPERTA DI PESCI? VERGOGNATI”

Dopo il confronto dietro le quinte con Tina Cipollari, Gemma Galgani si sfoga in camerino puntando il dito contro la bionda opinionista. “Dovrebbe andare lei a casa a prepararsi la minestrina, anche se con tutto quello che si mangia” , sbotta Gemma che poi definisce Tina “un’esperta di pesci” facendo letteralmente infuriare Tina. “Falla entrare subito perchè oggi faccio una strage. Ma come si permette? In che senso sarei un’esperta di pesci? Io ho avuto poche relazioni in vita mia, poi mi sono sposata e ho avuto tre figli. Ad una madre di famiglia dà dell’esperta di pesci? Dovrebbe vergognarsi“, aggiunge Tina prima dell’ingresso in studio di Gemma. “Non ti permettere mai più di fare battute come è un’esperta di pesci. Non ti permettere di più nè di fare queste battute che non fanno ridere nessuno ne di sparlare della sottoscritta in camerino“, spiega Tina in studio. “Sei tu che mi hai sempre dato dello scorfano”, replica Gemma. “Lo eri, ma tu nella tua vita i problemi seri li hai avuti nella vita? Secondo me no altrimenti non piangeresti per uomini che non conosci”, conclude Tina.



