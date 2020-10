Tina Cipollari, lite con Gemma Galgani a Uomini e Donne/ “Sei proprio ridicola…”

Nuova puntata di Uomini e Donne e nuova lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Dopo aver visto lo sfogo post puntata di Gemma che ha incolpato la bionda opinionista di condizionare i suoi corteggiatori con i suoi giudizi, la Cipollari si scaglia contro la dama di Torino che entra in studio con un completo bianco sulle note della canzone “Non ho l’età”. L’ingresso in studio di Gemma scatena così Tina che non perdona nulla alla Galgani. “Da 1 a 10 quanto sei ridicola? Perché fai quegli sfoghi chiedendo tra le lacrime cos’hai che non va? Non c’è stata neanche una relazione che hai portato a termine. E’ inutile che tenti di farmi passare da pazza e posseduta perché il pubblico in studio e a casa ha una testa e vede quello che combini“, sbotta Tina.

TINA CIPOLLARI CONTRO GEMMA GALGNI: “NON TROVERAI MAI UN UOMO”

Tina Cipollari non riesce a provare simpatia per Gemma Galgani ed è convinta che la dama, a causa del suo atteggiamento, non troverà mai l’amore. “Neanche tra mille anni troverai un fidanzato anche perché tu cerchi un uomo giovane. Perché non ti metti alla ricerca di un uomo della tua età? Inutile che ti sottoponi ai ritocchini perché quello che sei si vede. Devi smetterla di incolpare gli uomini per i tuoi fallimenti”, afferma la bionda opinionista. “Tu fai da suggeritrice. Tu con astuzia e furbizia dici delle cose che falsificano e condizioni i miei corteggiatori”, ribatte Gemma. “Sei proprio ridicola, elemosini l’amore di uomini che ti rifiutano”, aggiunge ancora la bionda opinionista. “Non cambierò il mio atteggiamento per compiacere te o qualcun altro”, replica Gemma convinta che seguire la strada del cuore sia quella giusta.



