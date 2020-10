Tina Cipollari, lite con Gemma Galgani a Uomini e Donne/ “Vai dallo psichiatra”

Tina Cipollari show contro Gemma Galgani. Nell’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne, la bionda opinionista si scaglia contro la dama di Torino, rea di “aver fatto la vittima piangendo” e di essere “troppo pesante” quando conosce un uomo. Tina, durante il confronto tra Gemma e Paolo che ha deciso di chiudere definitivamente la loro conoscenza, si scaglia duramente contro Gemma che continuerebbe a sbagliare il suo approccio con gli uomini. La Cipollari, infatti, è convinta che Gemma spaventi tutti i suoi pretendenti e che si faccia mille film in testa chiedendo ad un uomo di comportarsi come vorrebbe lei. Tra Tina e Gemma va così in scena un durissimo botta e risposta con Tina che attacca duramente la dama contro.

TINA CIPOLLARI ATTACCA GEMMA GALGANI: “PAOLO HA FATTO BENE A PRENDERTI IN GIRO”

Tina Cipollari non perde occasione per attaccare Gemma Galgani. “Tu devi andare da uno psichiatra. Stai facendo vivere tutta Italia. Hai parlato di sentimenti con 20 uomini. Ma hai mai trovato un uomo che ti abbia detto spontaneamente che ti ama? No perché stai lì a chiedere. Se vedi che un uomo non. Hai rotto propri. Hai un’età in cui dovresti fare altre cose e stai qui a fare la baby girl. Ma trovati altri interessi”, sbotta la dama. “Stai sempre lì a gufare ogni volta che un uomo s’interessa a me. Adesso basta”, replica Gemma. “Ma chiunque fugge da te, ma quale uomo potrebbe sopportarti? Dovresti essere rinchiusa in un istituto”, agiunge ancora Tina. Gemma, poi, si rivolge nuovamente a Paolo accusandolo di averla presa in giro. “Ha fatto bene a prenderti in giro”, conclude Tina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA