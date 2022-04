Tina Cipollari, lite con Ida Platano a Uomini e Donne?/ Mette in guardia Riccardo…

Tina Cipollari, nuova lite con Ida Platano a Uomini e Donne

Tina Cipollari non nasconde la propria opinione su Ida Platano e, nelle scorse puntate, ha accusato la dama di pensare ancora a Riccardo Guarnieri e di avere un carattere pesante con cui allontana gli uomini. La discussione tra le due è stata piuttosto accesa e, stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, nella puntata in onda oggi, ci sarà un nuovo scontro tra Tina e Ida.

Tina Cipollari asfalta Riccardo a Uomini e Donne/ "Contorto e cornuto" il web approva

A scatenare i commenti della bionda opinionista nei confronti della dama sarà l’arrivo di due nuovi cavalieri che arriveranno in studio esclusivamente per lei. La Platano, attualmente, non sta uscendo con nessuno e non si sa se deciderà di tenere i suoi ipotetici pretendenti cominciando una conoscenza con entrambi o se li manderà a casa. Tuttavia, il momento darà vita ad un nuovo scontro con Tina.

Gianni Sperti e Tina Cipollari, lite a Uomini e Donne/ Lui difende Ida, lei: "Vaffa…"

Tina Cipollari contro Ida Platano: il consiglio con Riccardo Guarnieri

Secondo Tina Cipollari, il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri, avrebbe risvegliato in Ida Platano vecchi sentimenti. La bionda opinionista, infatti, nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, accuserà Ida di essere ancora innamorata di Riccardo e di non volerlo ammettere. La Cipollari, inoltre, inviterà Riccardo a tenersi alla larga da Ida evitando anche di invitarla a ballare concentrandosi sulle sue conoscenze.

In studio, le parole di Tina scateneranno naturalmente la reazione di Ida che risponderà a Tina dando vita ad un nuovo scontro. Come reagirà, invece, Riccardo Guarnieri di fronte ai consigli di Tina? Lo scopriremo tra pochissimo.

Tina Cipollari sbotta a Uomini e Donne: "Donnette di serie B"/ Maria De Filippi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA