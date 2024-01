Tina Cipollari, lite con Luciano a Uomini e Donne/ “Sei un pezzente”: poi le scuse e…

Tina Cipollari contro Luciano a Uomini e Donne

Tina Cipollari non ha risparmiato critiche a Luciano, un cavaliere del trono over che, nella puntata di Uomini e Donne del 19 gennaio, si è accomodato al centro dello studio per un confronto con Ida, Sabrina e Tiziana, le tre dame che ha scelto di conoscere e frequentare. Al centro dello studio, Sabrina racconta di aver ricevuto una sua visita, di essere stato bene con lui ma di non voler affrettare i tempi tornando ad accomodarsi nel parterre. La situazione si infiamma quando Maria De Filippi chiede a Tiziana di raccontare l’uscita fatta con Luciano.

La dama spiega che l’appuntamento non è andato benissimo svelando, inoltre, una mancanza che a suo dire avrebbe commesso Luciano. Stando al racconto di Tiziana, Luciano non avrebbe pagato due calici di vino alla fine della cena. “Ma che pezzente sei?”, è esplosa Tina puntando il dito contro il cavaliere.

Tina Cipollari e le scuse a Luciano

Luciano, tuttavia, rigetta l’accusa di Tiziano e racconta di aver pagato il conto che gli era stato consegnato e dove, a quanto pare, npon erano segnati i due calici di vino. Dopo aver ascoltato la versione di Luciano, Maria De Filippi fa notare a Tina che c’è stato un errore e che Tiziana si è ritrovata a dover pagare i calici di vino solo perché non erano stati segnati sul conto.

Di fronte alla realtà, Tina Cipollari ha fatto un passo indietro chiedendo scusa a Luciano che ha accettato le scuse della bionda opinionista decidendo, però, di chiudere la frequentazione con Tiziana portando avanti, invece, quella con Ida.

