Tina Cipollari, lite con Mario a Uomini e Donne/ “Gemma non ti piace, buffonata…”

Tina Cipollari si scaglia contro Mario, uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne con cui avrebbe dovuto uscire Gemma Galgani. “Come mai sei qui? Non c’è nessuno sfogo dietro le quinte?”, chiede la bionda opinionista vedendo Gemma già in studio. “Gemma ieri sera doveva uscire con Mario che, però, aveva mal di testa e l’appuntamento è saltato”, risponde Maria De Filippi spiazzando Tina Cipollari che non crede affatto al mal di testa del cavaliere ed è convinto che abbia trovato semplicemente una scusa per non uscire con Gemma. “Tu credi davvero al suo mal di testa?”, chiede a Gemma. “Ma per favore, dì la verità ammettendo che non ti piace”, aggiunge la bionda opinionista. Gianni Sperti è d’accordo con Tina mentre Simone conferma di avere il mal di testa.

TINA CIPOLLARI, LITE CON IL CAVALIERE MARIO A UOMINI E DONNE

Mario si lamenta dell’atteggiamento di Tina Cipollari. “Le parole che usa Tina non mi piacciono. Io ho un lavoro, sono un uomo rispettato e non sono un buffone”, afferma Mario che si lamenta dell’atteggiamento di Tina Cipollari durante un ballo con Gemma. Armando Incarnato difende Tina affermando che l’uso della parola ”buffone” sia limitata al programma. “Ti chiedo scusa se ti ho offeso, ma per me è una buffonata il fatto di aver detto di avere il mal di testa per non uscire con Gemma. Per me resta un buffone per questo”, aggiunge la Cipollari. “Ma dai Tina, ti ha appena detto che gli dà fastidio la parola buffone”, s’intromette Maria De Filippi che chiude la questione facendo entrare in studio i tronisti.





