Tina Cipollari e la previsione sulla storia tra Gemma Galgani e Orlando

A Uomini e Donne, la frequentazione tra Gemma Galgani e Orlando Bastianelli, giunto in trasmissione esclusivamente per conoscere e corteggiare la dama di Torino continua, ma Tina Cipollari continua ad avere dubbi sul reale interesse del cavaliere nei confronti di Gemma. La bionda opinionista non smette di commentare le vicende sentimentali di Gemma e, di fronte all’arrivo di Orlando e ai primi appuntamenti, ha espresso i propri dubbi sull’interesse del cavaliere. Secondo Tina, infatti, Orlando non è realmente interessato a conoscere Gemma e, presto, chiuderà con lei spiegando di vederla semplicemente come un’amica.

Anticipazioni Uomini e Donne, registrazioni 17 e 18 marzo 2025/ Secondo bacio di Gianmarco Steri

Secondo Tina, infatti, continuando ad uscire con Orlando, Gemma rischia di fare l’ennesimo “buco nell’acqua” ed è convinta che il cavaliere stia andando avanti senza avere contatto fisico per visibilità sottolineando come, se ci fosse realmente interesse sarebbe arrivato il bacio.

Tina Cipollari e Orlando: scontro a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 19 marzo 2025, Tina Cipollari assiste al nuovo confronto tra Gemma Galgani e Orlando Bastianelli. Il cavaliere del trono over ribadisce la volontà di conoscere ancora Gemma che “è entrata nel cuore”, spiega il cavaliere. Tuttavia, tra i due non è ancora arrivato il bacio e il mancato contatto fisico fa esplodere Tina Cipollari.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 13 marzo 2025/ Caos Gemma e Orlando, Tina in Puglia, esterne Gianmarco

L’atteggiamento di Orlando non convince la bionda opinionista che non esita a puntargli il dito: “Tu sei pietra ma io sono un sasso. Tu sei furbo, ma io ti sorpasso”, sbotta Tina che prova a far aprire gli occhi a Gemma che, per ora, è intenzionata a conoscere ancora il cavaliere.