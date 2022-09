Tina Cipollari, lite con Pinuccia a Uomini e Donne/ “Invadente, da Alessandro vuoi…”

Tina Cipollari sbotta contro Pinuccia

Confronto tra Alessandro, Rosalia e Pinuccia con Tina Cipollari che perde la pazienza. “Pinuccia è una donna molto cattiva perché ci hai rovinato la cena. Io sono una donna buona e gli ho detto di chiamarti perché sapevo che eri in albergo e hai rovinato tutto perché Alessandro pensava che stessi per morire e lui non ha più cenato”, spiega Rosalia. “Che invadente che sei. Alessandro ti vuole solo come amico”, sbotta Tina. Maria De Filippi prova a rasserenare gli animi. “Alessandro devi essere chiaro con Pinuccia e dirle che la vuoi solo come amica. Se Alessandro si fidanzasse con una certa Giovanna, tu, da amica, dovresti essere contenta”, le parole di Maria De Filippi.

“L’obiettivo di questa signora è solo mettersi in mostra, di farsi vedere ed essere riconosciuta. Sono mesi che lui parla di amicizia, ma amicizia non significa fare le esterne, andare a ballare insieme e farsi vedere. E’ questo quello che vuoi”, s’intromette Tina (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Pinuccia, lite con Piero e Tina Cipollari

Piero, un nuovo cavaliere del trono over, si confronta con Pinuccia con cui ha fatto un’esterna. Al centro dello studio, Piero racconta di essere deluso da Pinuccia. “Fisicamente non sei male, ma di carattere…”, comincia così lo sfogo di Piero che spiega di aver tentato più volte di parlare con Pinuccia. “Ho fatto una lunga chiacchierata con il figlio”, spiega Piero che poi perde la pazienza attaccando Pinuccia.

“Per me finisce qua”, ribatte Pinuccia spiegando di non essere riuscita a parlare con lui perché il figlio, cadendo dalla bicicletta, ha rotto il telefono. Pinuccia, poi, prova a chiudere il discorso, ma Tina le punta il dito contro. “Non puoi fare sempre così. Lascialo parlare. Prepotente che non sei altro. Codarda. Non è giusto che lei ometta sempre la verità”, sbotta Tina Cipollari (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Tina Cipollari sempre più protagonista a Uomini e Donne

Tina Cipollari ha iniziato la nuova stagione di Uomini e Donne non concedendo sconti a nessuno dei protagonisti del trono classico e del trono over. Sempre schietta e diretta, la bionda opinionista, nonostante la stagione sia iniziata da poche puntate, ha messo nel mirino non solo Pinuccia e Gemma Galgani con cui ha sempre discusso, ma anche la tronista Federica Aversano. Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, Tina sarà nuovamente al centro di liti infuocate?

Dalle anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, non ci sono notizie al riguardo, ma dalle protagoniste della puntata, gli scontri potrebbero essere all’ordine del giorno. Pinuccia, infatti, chiuderà la frequentazione con un nuovo cavaliere. Sarà motivo di scontro con Tina Cipollari?

Tina Cipollari contro Federica Aversano

Tina potrebbe, inoltre, puntare nuovamente il dito contro Federica Aversano che, in seguito ad un’esterna, ha ammesso di essere rimasta delusa dall’atteggiamento del corteggiatore scatenando così la reazione di Tina che si lascerà andare ad una battuta nei confronti della tronista.

“Se aspetti George Clooney torna a casa”, sbotterà l’opinionista che, già nella scorsa puntata, non ha fatto sconti alla tronista. “Puoi avere un bel viso, un bel corpo, ma il carisma non ce l’hai. Hai proprio la faccia antipatica e non ha niente a che vedere con le belle gambe e il bel corpo. La parte più bella del corpo è il carattere. Non esiste solo la bellezza perchè svanisce nel tempo. Il carattere resta e tu hai un carattere bruttissimo. Avrai poco successo con gli uomini”, le parole di Tina.











