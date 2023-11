Tina Cipollari, lite con Riccardo a Uomini e Donne/ Maria De Filippi: “Ho uno strappo, non mi fare ridere”

Tina Cipollari e la discussione con il cavaliere Riccardo

Tina Cipollari non concede sconti a nessuno, anche ai nuovi arrivati. Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 15 novembre, infatti, la bionda opinionista si è scagliata contro Riccardo, un nuovo cavaliere del parterre che, con le sue dichiarazioni, ha scatenato la reazione di Tina. Nel corso della puntata del 14 novembre, Riccardo, durante un confronto con Ida, una signora del parterre con cui aveva cominciato una conoscenza, ha fatto notare che sia lei che Cristina Tenuta hanno la cellulite. Nel corso della puntata odierna, l’argomento è tornato d’attualità e Tina ha puntato il dito contro il cavaliere.

Tutto accade quando Tina, dopo aver visto Riccardo e Renato parlare, chiede di essere informato sull’argomento della loro conversazione. Renata, così, svela che Riccardo ha ammesso di essersi reso conto di aver esagerato con Cristina. La reazione della Cipollari, così, non tarda ad arrivare.

La reazione di Maria De Filippi

“Mi ha detto che si è reso conto di aver sbagliato con Cristina e che poi le chiederà scusa”, svela Renata. Maria De Filippi chiede se ci fosse un riferimento alla cellulite e intervento di Cristina non si fa attendere – “Sei adulto, non ha proprio senso la considerazione che fai. Non mi concentrerei sulla cellulite. Le scuse le accetto, ma non capisco”.

Tina Cipollari si scatena così in studio tra battute e accuse rivolte a Riccardo. Il siparietto diverte la padrona di casa che, però, non riuscendo a ridere, chiede a Tina di smetterla. “Ho uno strappo alla schiena, non mi far ridere!”, afferma Maria che poi cambia argomento.











