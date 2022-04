Tina Cipollari, lite con Riccardo a Uomini e Donne/ “Non basta essere uno stallone…”

Tina Cipollari si scaglia contro Riccardo Guarnieri

Nuova settimana per Uomini e Donne e prima lite per Tina Cipollari che si scaglia contro Riccardo Guarnieri che stava uscendo con Gloria la quale, a causa della decisione del cavaliere di uscire con Mariagrazia, ha deciso di chiudere. L’atteggiamento fiero e orgoglioso del cavaliere del trono over fa infuriare Tina che gli punta il dito contro. “Pensavo che tu fossi cambiato, ma sei un uomo così contorto, così complicato” – esordisce Tina. “Vai a riesumare tutte le cose del passato. Io non so se stati qui per cercare una donna e l’amore, ma nel caso in cui ti fidanzassi, sarai un grande cornuto”, dice ancora la bionda opinionista.

Maria De Filippi richiama all’ordine Tina che, però, si scaglia ulteriormente contro Riccardo. “Sei un uomo destinato ad essere tradito da una donna perchè sei troppo complicato e hai un carattere litigioso“, dice ancora Tina.

Riccardo Guarnieri replica a Tina Cipollari

Dopo aver ascoltato le parole di Tina, Riccardo Guarnieri si difende. “Non è vero, è una descrizione che non mi appartiene. Non credo di essere cornuto perchè credo di essere un grande amatore“, replica il cavaliere del trono over. “Guarda che non esiste solo quello. Ricordati che l’attrazione mentasle è più forte di quella fisica perchè ricordati che uno stallone lo trovi ovunque, ma un uomo intelligente è raro trovarlo”, sbotta Tina.

“Fidati che di uomini che sono buoni solo a quello sono tanti, ma un uomo che ti prende per testa è raro trovarlo”, aggiunge ancora Tina che poi attacca nuovamente il cavaliere quando invita Ida a non dare peso alle parole di Tina.

