Tina Cipollari, lite con Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne/ “Sei un buffone…”

Senza Ida Platano in studio, Tina Cipollari ascolta attentamente il racconto della serata tra Riccardo Guarnieri e Mariagrazia. Le parole della dama che decide di chiudere la conoscenza con il cavaliere pugliese, scatenano la reazione della bionda opinionista. Mariagrazia spiega di non sentirsi corteggiata e di non provare più interesse nei confronti di Riccardo il quale, pur non provando un forte interesse, prova a darsi un’altra possibilità. “Vogliamo darci più tempo?”, chiede Riccardo ricevendo come risposta un no.

Tina, di fronte alla domanda di Guarnieri, perde la pazienza. “Ma basta, sei un buffone. Non mi arrabbio più, mi fai pena. Non mi va neanche di ascoltarti”, commenta Tina. “Puoi accomodarti fuori”, replica Riccardo. “Ti ha anche dato la benedizione”, commenta Gemma Galgani. “Lei, ogni tanto resuscita”, conclude Tina.

Dopo il confronto con Mariagrazia, Riccardo si confronta anche con Alessandra, una dama che era arrivata in trasmissione solo per lui. Riccardo spiega di non voler uscire con una persona che “mi manca di rispetto e mi ride in faccia“. Alessandra, però, nega di aver fatto una cosa del genere spiegando di aver riso durante la cena. Riccardo, tuttavia, decide di chiudere e il commento di Tina Cipollari non si fa attendere.

“Lui non è mai stato interessato. Esce tanto per uscire una sera, al massimo due. Poi trova un escamatoge per chiudere perchè il suo intento non è trovare una donna”, sostiene la bionda opinionista. “E quale sarebbe?”, chiede Riccardo. “Ida“, replica secca Maria De Filippi.

