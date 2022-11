Tina Cipollari, lite con Sandro a Uomini e Donne/ “Non sei Alain Delon…”

Tina Cipollari infastidita da Sandro a Uomini e Donne

Dopo l’abbraccio emozionante tra Federica Aversano e Ida Platano che hanno deciso di mettere fine alle loro incomprensione dando il via ad un capitolo panifico del loro rapporto, nella puntata di Uomini e Donne del 2 novembre, Maria De Filippi ha invitato al centro dello studio Sandro, cavaliere del trono over che, dopo aver lasciato il numero di telefono a Paola, si è concesso una cena con quest’ultimo. L’appuntamento, però, non è andato nel migliore dei modi. Paola ammette di non aver gradito alcuni atteggiamenti del cavaliere trovando l’appoggio in un’altra dama del parterre.

“Lui soffre questa cosa di stare dentro il camerino, chiuso…”, le parole della dama che infastidiscono Maria De Filippi. “Porca miseria, cosa si più fare?”, chiede ironicamente la conduttrice. Anche Tina Cipollari non nasconde il proprio fastidio per tale affermazione e non perde occasione per lanciare frecciatine al cavaliere.

Tina Cipollari punzecchia Sandro a Uomini e Donne

Sandro nel mirino di Paola che svela il fastidio del cavaliere ad aspettare nel camerino o ad arrivare in anticipo a Roma per poter vedere la dama che sta frequentando. L’atteggiamento del cavaliere del trono over che lascia parlare le dame senza negare il tutto infastidisce Tina cipollari che non le manda a dire.

“Ti secca che ti chiamino in camerino, ti secca se ti chiedono di venire il giorno prima. Dici che in camerino ti senti di soffocare. Se provi tutte queste difficoltà, cosa ci sei venuta a fare qui? Ti sei visto? Non sei Alain Delon, te ne sei reso conto?”, sbotta la bionda opinionista.

