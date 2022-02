Tina Cipollari, lite con Sara a Uomini e Donne/ “Fai la preziosa, ma non sei…”

Tina Cipollari comincia la nuova settimana di Uomini e Donne con una discussione con Sara, dama del trono over di Uomini e donne con cui aveva discusso già nella scorsa puntata. A scatenare la lite tra la bionda opinionista e la dama era stato il parere di Sara su Gianluca, un cavaliere giunto in trasmissione esclusivamente per conoscerla. L’impatto fisico, tuttavia, non era stato immediato al punto che, inizialmente, Sara aveva pensato di non farlo restare per poi cambiare idea dopo la frecciatina di Tina.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta/ A Uomini e Donne è nato un grande amore...

“Mi sono piaciuti uomini che non sono belli. Non è una questione del bello o del fisico. Non mi piace esteticamente vuol dire che non mi piace l’impatto estetico”, aveva detto la dama provocando anche la reazione di Gianni Sperti che aveva replicato così – “Una donna superficiale si ferma solo a quello. Mi meraviglio perchè alla vostra età dovreste trovare un uomo che vi stia accanto per sempre, ma non vi sta accanto un uomo con i muscoli che va in palestra, ma ti sta accanto una testa, un cuore”.

Luca Salatino, Uomini e Donne/ Esterna con Alessandra, ma Soraia...

Sara e Gianluca, la conoscenza continua a Uomini e Donne: lite della dama con Tina Cipollari

Al centro dello studio di Uomini e Donne, Sara racconta di aver trascorso una serata piacevole in compagnia di Gianluca. Tina Cipollari fa notare come il suo commento, nella puntata precedente, fosse dovuto alla sua superficialità. “Ancora con questa superficialità“, si lamenta la dama del trono over.

Tina, poi, lancia una frecciatina alla dama: “L’altra volta l’hai anche offeso questo signore. Fai tanto la preziosona, ma non sei Monica Bellucci”, commente la bionda opinionista. Sara e Gianluca, poi, annunciando la scelta di voler portare avanti la conoscenza. Nascerà l’amore tra i due?

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 28 febbraio: Luca, esterna con Alessandra ma…

© RIPRODUZIONE RISERVATA