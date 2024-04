Tina Cipollari, lite con Tiziana a Uomini e Donne/ “Non sei qui per cercare un uomo”

Tina Cipollari contro Tiziana a Uomini e Donne

Tina Cipollari e Tiziana Riccardi tornano a scontrarsi nello studio di Uomini e Donne. Dopo aver avuto una durissima discussione, la bionda opinionista e la dama del trono over tornano a scontrarsi nel corso della puntata del dating show di canale 5 del 2 aprile 2024. Tutto nasce da una discussione tra Tiziana e Angelo. I due si stavano frequentando e il cavaliere era molto interessato a Tiziana con cui, poi, per una decisione comunque, la frequentazione si è interrotta. Dopo aver chiuso con Tiziana, Angelo ha cominciato a conoscere altre dame del parterre avendo anche lasciato il numero a Cristina Tenuta che, tuttavia, ha spiegato di non essere interessata.

Durante la discussione sui nuovi interessi di Angelo, Tiziana ha espresso le proprie perplessità di fronte alle quali Tina Cipollari non è rimasta in silenzio esprimendo la propria opinione sulla dama.

Tina Cipollari e Tiziana: lite a Uomini e Donne

Tina Cipollari non ha mai nascosto di avere dubbi sul motivo per il quale Tiziana Riccardi ha deciso di partecipare a Uomini e Donne. La bionda opinionista ha più volte spiegato di non capire il motivo per il quale dopo qualche appuntamento, le frequentazione di Tiziana si chiudono.

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 2 aprile 2024, così, Tina torna a discutere con Tiziana ribadendo di non crederle. “Non sei qui per cercare un uomo”, puntualizza la bionda opinionista secondo cui Tiziana potrebbe essere interessata solo alla visibilità. Un’accusa che Tiziana, naturalmente, rimanda al mittente.











