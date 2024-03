Tina Cipollari, lite con Tiziana Riccardi a Uomini e Donne/ “Ti frena la presenza di un uomo fuori”

Tina Cipollari contro Tiziana Riccardi a Uomini e Donne

Durissima lite a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Tiziana Riccardi. Tutto comincia quando, nel corso della puntata del 14 marzo, Maria De Filippi chiama al centro dello studio la dama che sta uscendo con Angelo. “Con lui non riesco a lasciarmi andare”, dice la dama ammettendo di avere un blocco. Una frase che scatena la durissima reazione della bionda opinionista. “Ti frena un uomo fuori”, punzecchia Tina ma Tiziana ribatte spiegando di non avere nessuno e di non avere neanche tempo di uscire con le amiche a causa del proprio lavoro. “Per venire qui lascio gli appartamenti e quindi il weekend devo recuperare le varie faccende“, ribatte la dama.

Tiziana ribadisce di aver deciso di partecipare a Uomini e Donne in un momento particolare della sua vita e di voler trovare un uomo con cui costruire una storia chiedendo a Maria De Filippi il tempo necessario. “Dieci giorni, un anno o tutta la vita, io voglio uscire di qua felice”, spiega la dama. Tina, però, non ci sta e decide di indagare.

Tina Cipollari e le foto di Tiziana Riccardi

Tina Cipollari che si è sempre complimentata con Tiziana Riccardi per il fisico non crede totalmente al racconto della dama che spiega di lavorare come collaboratrice domestica e di non avere molto tempo da dedicare ad un uomo. Tina, tuttavia, rientra in studio con il cellulare e mostra le foto del profilo Instagram di Tiziana in palestra o in costume.

“Fai la piccola fiammiferaia e la top model, ma chi ti crede…“, dice la bionda opinionista. “Può rinunciare a uno shooting per uscire con un uomo che le piace o no?” ha tuonato Gianni Sperti. Maria De Filippi difende la dama spiegando che anche chi lavora come collaboratrice domestica ha il diritto di fare una foto in palestra o in costume. Tina Cipollari spiega di non aver nulla da ridire su questo ma sul racconto che Tiziana ha fatto di sè.

