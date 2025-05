Marina chiede del tempo ad Arcangelo a Uomini e Donne

Scintille nello studio di Uomini e Donne durante la puntata del 22 maggio 2025 durante la quale Arcangelo, dopo aver ribadito la volontà di chiudere con Gemma e aver baciato Cinzia, annuncia di voler continuare ad uscire con Marina. Quest’ultima non nasconde la gioia per tale scelta del cavaliere, ma al tempo stesso, si prende del tempo per decidere. “Quello che sta succedendo adesso è veramente inaspettato“, dice Marina che afferma che non si aspettava tale colpo di scena.

“!o sono sicura che lui sia stato sincero nei miei confronti. Quello che è successo gli è costato caro perché non ha valutato quello che poteva succedere baciando un’altra donna. La conoscenza ci stava con un’altra persona e il bacio l’avrei accettato dopo due o tre uscite. Oggi, trovarmi davanti a questa situazione, mi fa piacere però adesso voglio iniziare tutto da questo momento e quindi vorrei del tempo per decidere”, spiega la dama scatenando la reazione di Tina Cipollari.

Tina Cipollari contro Arcangelo e Marina: scontro a Uomini e Donne

“Poi ti chiedi perché ti definisco una donna inutile?”, chiede Tina Cipollari commentando le parole di Marina. “Non me lo chiedere più perché ti puoi dare la risposta da sola”, aggiunge la bionda opinionista. “Io non ho mai assistito ad una scena più patetica, ridicola e finta di questa, tu e lui insieme. Tu sei uguale a lui”, sbotta Tina. “Voi due vi siete messi d’accordo”, interviene Gianni.

“Siete due poveracci, non sapete che fare per stare lì seduti. Sei un falso, finto e mediocre“, dice ancora Tina. “Tu sei una poveraccia, provate per una volta a credere a quello che diciamo”, si difende Arcangelo replicando alle parole della Cipollari. “Vorrei avere un’ora per decidere, ma chi siete voi per decidere della mia vita?”, chiede Marina. “Ma chi se ne frega della tua vita. Quando esci da qui, per me sei un numero”, dice ancora Tina mentre Maria mette fine alla discussione concedendo a Marina il tempo chiesto.

