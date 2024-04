Tina Cipollari: “Mai stata gelosa di mia sorella Annarita, ma da giovane ho sofferto”/ “Mio padre Nando…”

Tina Cipollari e l’aneddoto su sua sorella Annarita: “Mi ha fatta cadere dalle scale quando avevo 2 mesi…”

Tina Cipollari e sua sorella Annarita hanno colorato di brio lo studio di Verissimo; ospiti per la prima volta insieme di Silvia Toffanin si sono raccontate tra aneddoti simpatici e momenti anche piuttosto toccanti, Buona parte del contributo è stato offerto dall’opinionista di Uomini e Donne che è partita subito da un aneddoto piuttosto particolare: “Parlando del legame tra sorelle, ti dico solo che a due mesi mi ha fatta cadere dalle scale…”.

Annarita – sorella di Tina Cipollari – ha tentato di giustificare l’aneddoto della caduta dalle scale ricordando l’ingenua gelosia vissuta da bambina in riferimento al rapporto con suo padre. “Ero molto gelosa perchè ero la cocca di mio padre… Venne prendermi a scuola con questo passeggino enorme, dissi: ‘Ma quale sorellina?!’”. Ha poi ripreso la parola l’opinionista di Uomini e Donne: “Nel corso degli anni ovviamente il rapporto è cambiato, ma da ragazza ho fatto fatica a farmi portare fuori… Prima di me era nata questa bambina che purtroppo è vissuta pochissimo; mia madre ebbe un esaurimento e le venne consigliato di aspettare un po’ prima di avere un’altra gravidanza, poi sono nata io”.

Tina Cipollari e il ricordo di suo padre Nando: “Mi sono presa cura di lui fino alla fine…”

Proseguendo nell’intervista a Verissimo, Tina Cipollari si è poi soffermata nel merito del rapporto con sua sorella Annalisa; oggi viscerale ma che in gioventù è stato caratterizzato dai piccoli screzi tipici dell’adolescenza. “Tra sorelle capitano le incomprensioni, lo vedo anche nei miei figli quando erano piccoli che litigavano sempre ma ora si capiscono di più. Io di questa cosa però ne ho sofferto davvero tanto, anche a lei non l’ho mai detto. Lei si vestiva molto alla moda, ci teneva tantissimo…”. L’opinionista ha poi aggiunto: “Io non è che ero gelosa, la ammiravo tantissimo; però volevo essere anch’io partecipe di questa gioia di vivere. Ero sempre a casa, avevo qualche amichetta ma non uscivo mai”.

Tina Cipollari ha trattenuto a fatica l’emozione a Verissimo ricordando gli ultimi anni di suo padre Nando. “Era molto rigido con noi, era severo e lavorava tantissimo. Col tempo però si è ammorbidito… E’ stato a casa mia fino alla fine, ho avuto un legame molto profondo con lui soprattutto andando avanti con gli anni. Ha vissuto tanti anni con me, mi sono presa cura di lui anche perché lui voleva stare sempre con me. Ho sofferto molto quando è venuto a mancare, sono però fiera di averlo assistito fino all’ultimo; la sofferenza in un certo senso è stata minore”. Ancora vivido anche il dolore per la più recente scomparsa della madre: “Con lei purtroppo è stato diverso perchè è successo durante il Covid, non l’abbiamo più vista…”.











