Tina Cipollari: “Mia sorella Annarita avrebbe dovuto partecipare a Uomini e Donne”/ Lo ‘scoop’ a Verissimo

Questo pomeriggio il salotto di Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin ha accolto in studio colei che può essere considerata la regina di Uomini e Donne, una delle trasmissioni più seguite e longeve di sempre: Tina Cipollari. La storia opinionista del dating show non era però sola e infatti con lei, per la prima volta, si è concessa ai microfoni di Canale 5 anche sua sorella Annarita, sconosciuta prima di oggi al pubblico televisivo.

L’intervista a due di Tina Cipollari e sua sorella Annarita è stata decisamente simpatica, non sono mancati gli aneddoti irriverenti così come quelli toccanti. In particolare, avrà strappato più di un sorriso l’aneddoto raccontato dall’opinionista di Uomini e Donne a proposito – come riporta Novella 2000 – di un gesto piuttosto particolare di sua sorella quando erano ancora piccole. “Annarita non mi voleva; quando avevo due mesi mi spinse giù dalle scale. Ho rischiato la vita, poi uno si chiede perché sono così”.

A destare la curiosità degli appassionati di Verissimo è stato però un particolare dettaglio rivelato da Tina Cipollari e strettamente legato agli albori della sua esperienza a Uomini e Donne. L’attuale opinionista, da giovanissima, partecipò al dating show per conquistare il cuore di un signore di nome Roberto: “Per me era scontato che mi avrebbe scelta, invece niente”. Ma lo ‘scoop’ riguarda però sua sorella Annarita.

“Doveva partecipare lei a Uomini e Donne, ma si è tirata indietro”, questa la rivelazione di Tina Cipollari a Verissimo a proposito di sua sorella Annarita. Ebbene sì, come una sorta di sliding doors, al posto dell’iconica opinionista del dating show di canale 5 avremmo potuto affezionarci a sua sorella se solo avesse scelto di partecipare diversamente da quanto invece è accaduto.

