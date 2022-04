TINA CIPOLLARI, LITE CON PINUCCIA A UOMINI E DONNE/ Poi il colpo di scena: “Scusa…”

Dopo aver ricevuto un passo di riso in regalo da Pinuccia, Tina Cipollari ha deciso di ricambiare regalandole dei fagioli e ricordandole che Alessandro non è più interessata a lei. A spegnere, però, le polemiche e a stroncare sul nascere una nuova lite è stata proprio Pinuccia che, felice della conoscenza con il signor Bruno che le sta regalando gioia, ha deciso di siglare la pace con Tina. “Basta, ti chiedo scusa”, ha detto la signora Pinuccia. Tina ha così deciso di non accettare assistendo al confronto con Bruno.

Di fronte alla decisione di Pinuccia di dedicarsi esclusivamente alla conoscenza con Bruno, Tina Cipollari si è detta felice per Alessandro che ha poi incontrato due dame giunte in trasmissione per conoscerlo trattenendo in studio solo una signora che è arrivata in studio dalla Puglia (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Tina Cipollari e Pinuccia sempre protagoniste

Tina Cipollari e la signora Pinuccia tornano a discutere a Uomini e donne? La bionda opinionista è sempre più la protagonista indiscussa delle varie puntate del dating show di canale 5. Da qualche settimana, Tina commenta e discute sempre di più con la signora Pinuccia il cui atteggiamento non piace alla Cipollari. Tina, in particolare, non ha gradito il modo con cui Pinuccia si è rapportata al signor Alessandro. Tra le due ci sono state diverse discussioni, alcune piuttosto accese che hanno portato anche la signora Pinuccia a piangere.

Nella scorsa puntata, tra Tina e Pinuccia ci sono state frecciatine simpatiche. La Cipollari, inoltre, si è anche divertita a fare la prova dell’udito alla signora Giovanna ponendole una domanda a cui, poi, hanno risposto anche la stessa Pinuccia, Gemma Galgani e Ida Platano. Cosa accadrà, invece, oggi?

Tina Cipollari show contro Pinuccia?

Con Gemma Galgani che non si accomoda più al centro dello studio di Uomini e Donne non avendo delle conoscenze in corso, ad aprire le puntate del dating show di canale 5 è sempre Tina Cipollari che accoglie le dame e i cavalieri divertento il pubblico con le sue battute. Nel suo mirino, come ha notato più volte Gianni Sperti, è ormai finita Pinuccia.

La dama del trono over e la Cipollari si punzecchieranno anche oggi? Ci sarà uno scambio di battute divertenti o tra le due accadrà qualcosa che porterà entrambe ad esplodere? Lo scopriremo nel corso della puntata.

