Tina Cipollari è tra le protagoniste dell’appuntamento speciale di “Verissimo – Le Storie“, il rotocalco di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. In occasione delle festività di Pasqua 2025, Verissimo propone il meglio delle interviste finora realizzate tra cui c’è anche quella fatta all’opinionista di Uomini e Donne. Tina, personaggio amatissimo dal pubblico televisivo, ha parlato senza remore della sua situazione sentimentale confessando di non essere mai innamorata in maniera folle, ma di aver sempre provato amori lievi. “Non ho mai fatto follie per amore. Mi sono innamorata, ma in maniera lieve” – le parole di Tina.

Non solo, l’opinionista ha confessato di credere all’amore, ma non al per sempre in quanto un sentimento non dura per sempre. Una visione dell’amore in parte legate alle esperienze di vita della Cipollari che in passato è stata sposata per 16 lunghi anni con Kikò Nalli, hair stylist ed ex concorrente del Grande Fratello.

Tina Cipollari e l’amore: dal matrimonio con Kikò Nalli alla ricerca di un nuovo compagno

Un amore importante quello nato tra Tina Cipollari e l’ex marito Kikò Nalli che si sono conosciuti proprio nello studio di Uomini e Donne. Allora lui era corteggiatore di una tronista, mentre lei ricopriva già il ruolo di opinionista. La scintilla tra i due è stata quasi immediata al punto da uscire allo scoperto confermando la loro relazione. Poco dopo il matrimonio suggellato anche dalla nascita di tre figli. Dopo 16 anni la relazione è entrata in crisi e i due hanno deciso di separarsi. Poi la Cipollari è stata fidanzata con Alfredo, un uomo lontano dal mondo dello spettacolo e di cui si conosce davvero pochissimo. La stessa opinionista, infatti, non ha quasi mai parlato del suo compagno con cui ha vissuto una relazione felice. Oggi però Tina è tornata single ed ha deciso di rimettersi in gioco tornando a coprire il trono di Uomini e Donne a 25 anni di distanza dal suo debutto in tv.

“Spero arrivi l’uomo giusto, sono ottimista” – ha detto la Cipollari che non esclude la possibilità di sposarsi un giorno in seconde nozze – “Sento l’esigenza di ripetere quest’esperienza. Sento che avverrà”.