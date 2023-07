Tina Cipollari, nuovo ruolo a Uomini e Donne?/ Arriva l’ultimatum di Pier Silvio: “Basta trash oppure…”

Uomini e Donne, Tina Cipollari a rischio? L’ultimatum di Pier Silvio Berlusconi

Mentre si gode le vacanze estive, Tina Cipollari continua ad essere al centro delle indiscrezioni riguardanti la prossima edizione di Uomini e Donne. Come ogni anno circolano sul web le voci di un suo possibile addio, poi ogni volta smentite con la sua apparizione in studio a settembre; eppure quest’anno il pericolo ci sarebbe davvero. A renderlo evidente è la nuova linea che Pier Silvio Berlusconi ha deciso di adottare per le trasmissioni di Canale 5, eliminando ogni traccia di trash per dare risalto all’informazione e al varietà puro.

Dopo i cambiamenti adottati in programmi come Pomeriggio 5 e il Grande Fratello, anche Uomini e Donne potrebbe subire lo stesso trattamento, colpendo in primis la sua più verace protagonista: Tina Cipollari.

Stando a quanto fa sapere Nuovo Tv questa settimana, Pier Silvio Berlusconi avrebbe lanciato un vero e proprio ultimatum alla bionda opinionista di Uomini e Donne: “Basta con il trash, altrimenti dovrà chiudere con il dating show!” Tina, d’altronde, è la protagonista assoluta dei siparietti più infuocati del programma, dalle liti con Gemma (talvolta quasi sfociate in risse), alle sfuriate contro cavalieri e dame in studio. Se l’indiscrezione sull’ultimatum fosse vera, a partire da settembre Tina potrebbe vestire un ruolo nuovo, più cauto e pacato, senza tuttavia perdere il suo piglio pungente e schietto. Riuscirà l’opinionista a seguire i dettami di Pier Silvio? Intanto, solo pochi giorni fa, Tina ha rotto il silenzio sul suo ritorno in studio, lasciando un piccolo punto di domanda.

