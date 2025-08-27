Prima lite per Tina Cipollari nella nuova edizione di Uomini e Donne: l'appellativo del nuovo corteggiatore di Gemma Galgani la fa infuriare

Dopo la presentazione dei nuovi tronisti di Uomini e Donne e del ritorno in studio di dame e cavalieri del Trono Over, la nuova edizione è finalmente entrata nel vivo nel corso della seconda registrazione. E infatti, ecco arrivate la prima lite dell’anno per Tina Cipollari. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, la storica opinionista avrebbe ben poco gradito un appellativo, di certo non gradevole, usato nei suoi confronti da uno dei nuovi corteggiatori di Gemma Galgani.

Gemma Galgani, partenza col botto: due corteggiatori a Uomini e Donne/ Attacco di Tina sul lavoro di camerier

Il cavaliere in questione si chiama Pasquale e, a quanto pare, avrebbe soprannominato Tina “panzerottina”, appellativo che voleva essere ironico che ha però fatto infuriare l’opinionista, che ha così perso le staffe in studio. Il tutto è accaduto nella registrazione di ieri ma ha poi avuto seguito oggi, quando Pasquale e Gemma hanno preso il centro dello studio.

Gemma Galgani e Arcangelo, avances prima di Uomini e Donne: "Due di picche estivo"/ La rivelazione in studio

Tina Cipollari litiga con Pasquale, il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani, a Uomini e Donne: cos’è successo in studio

Il corteggiatore e la Galgani hanno non solo scherzosamente invitato Tina Cipollari a uscire con loro in esterna, ma oggi le hanno portato in studio un vassoio con veri e propri panzerotti. Il che ha dato il via a nuove battute e ad un’ironia che ha probabilmente offeso l’opinionista, che è quindi scattata contro il cavaliere. Lo studio si è perciò animato con una vera e propria lite tra Tina e Pasquale, durante la quale è molto probabile che siano volate anche parole pungenti e qualche battuta di troppo. D’altronde, il pubblico di Uomini e Donne ben conosce il fuoco della bionda opinionista quando si tratta di difendersi da critiche, accuse e battute sicuramente poco carine (e non da gentiluomo).