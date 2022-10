Tina Cipollari, ospite a Tu Si che vales, si infuria/ “Me ne vado”, cosa è successo

Tina Cipollari: perchè l’opinionista è “sparita” da Tu si que vales

Tina Cipollari, nota opinionista di Uomini e Donne, avrebbe dovuto presentare il suo nuovo libro Piume di struzzo a Tu si que vales. L’opinionista doveva entrare come ospite, ma qualcosa è andato storto e il pubblico non l’ha mai vista. Non si è presentata sul palco come era previsto, ma cosa è successo si domanda il web?

Tina Cipollari, straziata dalla madre: Ӄ morta sola"/ "Aveva gli occhi rassegnati.."

Tina Cipollari ha atteso molte ore dietro le quinte prima di poter presentare il suo libro, troppe per l’opinionista che si è spazientita. “O entro adesso o vado a casa ragazzi, decidete voi“, queste le sue parole ed evidentemente ha mantenuto la parola considerando che non si è fatta vedere sul palco.

Tina Cipollari, dalla campagna a Uomini e donne/ "Avevo due vestiti, mi vergognavo.."

Adesso capisco perche tina su stava alterando 💀 io sto ancora aspettando LA donna #TuSiQueVales pic.twitter.com/5ym8RPVx7k — Gesü / Filippo 🎃🕸️🕷️ (@PadreDeiCieli) October 29, 2022

Tina Cipollari e il dolore per la morte della madre: “E’ morta sola”

In occasione dell’uscita del suo libro Piume di struzzo, Tina Cipollari ha raccontato, ai microfoni del settimanale Chi, la sua vita, carriera e dolori. L’opinionista svela il suo percorso da umili origini, verso il suo traguardo televisivo più importante che la lega a Uomini e Donne dal 2001.

Tina Cipollari, rivela anche il dolore che ha provato per la morte di sua madre: “Ho sempre pensato che mia madre non fosse felice. Era una donna rassegnata, diceva: ‘dalla vita non ho avuto niente’. Era stanca, con questo volto… gli occhi nocciola infossati… Ho perso mamma durante il Covid, non l’ho neanche vista e questa è stata una tragedia nella tragedia. In quel periodo anche io ero stata male per il Covid: mamma è morta sola e io quello sguardo opaco non me lo posso dimenticare”. L’opinionista che ha fatto un duro percorso verso il riscatto sociale, dichiara: “Solo che noi siamo il risultato di quello che siamo stati, soprattutto dei nostri dolori. Vorrei allora dirle di continuare comunque a sognare, perché qualche sogno si avvera”.

TINA CIPOLLARI "ANTONIO IL MIO GRANDE AMORE"/ "Era il mio principe azzurro ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA