Tina Cipollari: “Pantaloni di Mattia troppo aderenti”/ A Uomini e Donne, Maria…

Tina Cipollari show nella puntata di Uomini e Donne del 2 dicembre. Dopo aver commentato la cena di Gemma Galgani con il signor Mario, il nuovo pretendente della dama di Torino, la bionda opinionista commenta anche l’arrivo in studio di Mattia. Tutto accade quando Maria De Filippi chiama al centro dello studio Cristina che, dopo la scelta di Armando Incarnato di chiudere la loro conoscenza, è ancora alla ricerca di un uomo con cui cominciare una frequentazione. Maria De Filippi annuncia così la presenza di Mattia che ha chiamato la redazione esclusivamente per lei.

Cristina, così, decide di farlo entrare in studio per poterlo conoscere. Tina Cipollari, dopo aver atteso l’arrivo di Mattia al centro dello studio, si lascia subito andare ad un commento sulla scelta dei pantaloni e le parole della bionda opinionista scatenano la reazione di Maria De Filippi.

Tina Cipollari non si trattiene e si lascia andare ad un commento particolare sulla scelta stilistica di Mattia. “I pantaloni sono troppo aderenti”, dice divertita. “Tina ha uno sbalzo ormonale quest’anno. Hai qualche problema quest’anno. Non so cosa le succeda“, replica immediatamente Maria.

“Non l’ho notato solo io”, dice ancora Tina indicando anche il pubblico, ma prima che possa continuare, la De Filippi chiede di chiuderle il microfono. Mattia, poi, si presenta, ma Cristina decide di non farlo restare non essendo stata colpita da lui.

