Tina Cipollari: “Patrizia De Blanck prepotente”/ “L’antipatia tra noi è nata…”

Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne dove non perde occasione per commentare le vicende sentimentali di Gemma Galgani, in queste settimane, è stata una protagonista indiretta del Grande Fratello Vip 2020. All’interno della casa di Cinecittà, la contessa Patrizia De Blanck, non solo ha parlato della Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona con cui ha avuto un confronto durante la scorsa puntata del reality, ma si è lasciata andare anche ad alcune dichiarazioni nei confronti di Tina Cipollari. In particolare, parlando dell’opinionista del programma di Maria De Filippi, la Contessa De Blanck ha detto: “L’unica cosa che può fare la Cipollari è vendere cipolle al mercato”. Parole che hanno fatto il giro del web e a cui, oggi, risponde la Cipollari svelando il motivo dell’antipatia di Patrizia nei suoi confronti.

TINA CIPOLLARI: “CON PATRIZIA DE BLANCK ANTIPATIA NATA AI TEMPI DE IL RISTORANTE”

L’antipatia tra Tina Cipollari e Patrizia De Blanck risalirebbe ai tempi del reality Il Ristorante, condotto da Antonella Clerici e di cui entrambe erano concorrenti. A svelarlo è stata la bionda opinionista in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di FQ Magazine. “L’antipatia è nata durante il reality di Rai 1 Il ristorante, perché lei è molto prepotente. Mi scontrai con lei durante una nomination e il pubblico la bocciò con una percentuale bulgara, nonostante fosse convinta di restare. Io la presi in giro, feci un balletto a sfottò e lei si offese. Non ci siamo mai più viste da allora”, ha spiegato la Cipollari. Alfonso Signorini ne approfitterà per organizzare una nuova sorpresa per la contessa?



