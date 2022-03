Tina Cipollari piange a Uomini e Donne/ Lite con Pinuccia: “Non parlare di mia madre”

Tina Cipollari, nuovo scontro con Pinuccia a Uomini e Donne

Tina Cipollari protagonista indiscussa della puntata di Uomini e Donne del 28 marzo. Dopo una discussione con il professor Franco, Tina si scontra nuovamente con Pinuccia. Maria De Filippi annuncia l’intenzione della dama di fare un passo verso Alessandro con cui, dopo una lunga frequentazione, aveva litigato nelle scorse puntate. “Voglio far pace con te. Chiedo scusa se ti ho mortificato, ma sono sempre nel tuo cuore. Se mi vuoi ancora io sono qua”, spiega Pinuccia.

“Io ti voglio come amica”, risponde Alessandro. “Ma non si erano già chiariti?”, chiede Tina Cipollari. “Lui ha riparlato di amicizia”, aggiunge Tina. “Dall’amicizia può nascere qualcosa di più. Abbiamo sbagliato, tutti sbagliano. Lei non sbaglia mai?“, ribatte Pinuccia che poi aggiunge – “Qui c’è troppa cattiveria, c’è la guerra”. “State a casa vostra allora“, sbotta la bionda opinionista.

La reazione di Tina Cipollari genera la controreazione della signora Pinuccia. “Villana, maleducata. Con gli ospiti non si agisce così. Dov’è l’educazione? Dov’è sua madre che le ha insegnato l’educazione?”, ribatte Pinuccia. “Non ti permettere di parlare di me. Non parlare delle persone che non ci sono più. Prenditela con me, non con mia madre”, replica Tina trattenendo a stento le lacrime.

“E’ un modo di dire. Non voleve prendersela con tua madre”, interviene Maria De Filippi. “So che vuol bene a sua mamma”, dice ancora Pinuccia. “Non l’ho mai vista così”, commenta Gianni Sperti. “Se l’avessi io la mamma l’adorerei”, dice poi Pinuccia in lacrime. “Non ce l’ha neanche lei la mamma. Pinuccia hai sbagliato. Sono cose che non si dicono“, conclude Sperti mentre Tina lascia lo studio.

