Tina Cipollari, prova dell’udito a Uomini e Donne/ “Giovanna eri vergine quando…”

Tina Cipollari apre la prima puntata della nuova settimana di Uomini e donne con una frecciatina a Pinuccia e facendo la prova dell’udito alla signora Giovanna che indossa un apparecchio acustico. La bionda opinionista si rivolge a Pinuccia chiamandola “miss”. “Tu scherzi, ma quando ero giovane ho partecipato ad un concorso di bellezza e sono arrivata seconda“, è stata la risposta di Pinuccia. Tina, poi, prima d’iniziare, chiede a Maria De Filippi di poter fare la prova dell’udito a Giovanna a cui pone una serie di domande.

“Sei arrivata vergine al matrimonio?”, chiede Tina a Giovanna scatenando le risate dello studio. La dama del trono over non sente tutto ciò che dice la bionda opinionista e, così, Maria De Filippi si avvicina per farle le stesse domande di Tina “Sei arrivata illibata al matrimonio?”, chiede la conduttrice, ma anche in questo casa, la signora Giovanna non sente perfettamente. Le domande, però, continuano.

Tina Cipollari e le domande sulla verginità

Maria De Filippi pone, così, a Giovanna la stessa domanda sulla verginità e la signora conferma di essere arrivata illibata al matrimonio. “Al mare preferisce prendere il sole in modo integrale o in topless?”, chiede poi Tina. Maria chiede che tipo di costume indossi la dama che spiega di aver sempre indossato il costume intero anche perchè in passato il bikini non si usava ancora. “A quanto uomini ti sei concessa?”, chiede ancora Tina. Maria, per farle avere la risposta che Tina desidera, chiede a Giovanna quanti anni sia stata sposata. “56 anni” dice la dama che svela di essersi sposata quando aveva 23 anni.

La signora Giovanna, così, conferma di aver avuto come unico uomo il marito. “Allora l’uomo che troverai qui dentro sarà il secondo per te? Pensa che sfortuna”, commenta poi la Cipollari che chiede anche ad Ida, Lucia, Gemma e Daniela se siano arrivate vergini al matrimonio. Tutte e tre le dame spiegano di essere arrivate illibate alle nozze.











