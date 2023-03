Tina Cipollari punge Nikita Pelizon: “Mi ricorda Gemma Galgani”/ Allusione a Onestini e reazione al GF Vip

Tina Cipollari e il tweet pungente su Nikita Pelizon: “Mi ricorda Gemma Galgani”

Anche Tina Cipollari è una telespettatrice appassionata del Grande Fratello Vip e lo palesa con un tweet che fa capolino proprio nella Casa di Cinecittà in diretta. È Alfonso Signorini, dopo la segnalazione di Giulia Salemi, a lanciare la bomba in diretta, mostrando in Casa il tweet della bionda opinionista di Uomini e Donne che è diretto ad un concorrente in particolare: Nikita Pelizon.

“Non so perché, Nikita mi ricorda Gemma, basta uno sguardo” è il tweet di Tina Cipollari, che è una chiara stoccata alla Pelizon e al suo tortuoso rapporto con Luca Onestini. Poco prima in diretta si è infatti parlato della forte attrazione della Pelizon per Onestini, nata da atteggiamenti che lui ha però più volte negato. Da qui il paragone con la ben nota dama del trono Over di Uomini e Donne, spesso al centro delle critiche della Cipollari proprio per il suo ‘innamoramento facile’.

Tina Cipollari stuzzica Nikita, lei replica in diretta

È lo stesso Signorini a chiarire il significato del tweet di fronte alle perplessità della Salemi: “Tina intende che quando Gemma vede qualcuno che la guarda si fa subito un filma a quattro puntate, quindi la paragona a Nikita”. La Pelizon, che ha ascoltato tutto, è pronta però a replicare altrettanto pungente: “Se mi bastasse uno sguardo sarei già sposata e con bambini”.













