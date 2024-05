Tina Cipollari punge Tiziana Riccardi a Uomini e Donne/ “Dopo aver stirato e lavato, fa foto…”

Tina Cipollari mostra le foto di Tiziana Riccardi a Uomini e Donne

Nuovo battibecco tra Tina Cipollari e Tiziana Riccardi nella puntata di Uomini e Donne trasmessa il 10 maggio 2024. Tra la bionda opinionista e la dama non c’è molta simpatia come testimonia Tina lanciando una frecciatina a Tiziana. Tutto accade al termine della presentazione di Pietro Del Pozzo, il nuovo cavaliere giunto in trasmissione per corteggiare Gemma Galgani. Maria De Filippi chiama al centro dello studio Fabio, Tiziana e Jasna. Il cavaliere spiega di essere uscito con entrambe le signore e Tina Cipollari non perde tempo andando a recuperare il cellulare per mostrare al pubblico alcune foto pubblicate su Instagram dalla dama del trono over.

“Ecco la bella lavanderina”, commenta Tina mentre Tiziana si accomoda. Poi, con il cellulare, mostra alle telecamere e al pubblico alcune foto che la dama ha pubblicato sui social. “Dopo aver stirato i panni e aver lavato tutti i vetri di casa, lei fa queste foto. Signora anche lei fa queste foto?”, chiede Tina pungendo Tiziana che, però, decide di non replicare.

Tiziana Riccardi chiude con Fabio: Tina Cipollari sbotta

Tiziana Riccardi, poi, si concentra sulla conoscenza con Fabio. La dama spiega di essere andato a cena con una persona di cui non sapeva assolutamente nulla perché non ci sarebbe stato alcun dialogo telefonico. Pur essendosi trovata bene con Fabio, Tiziana decide di chiudere perché, a cena, non ha avuto modo di raccontarsi.

Tina Cipollari, così, sbotta. “L’ennesima scusa per chiudere una frequentazione. La verità è che tu hai una persona fuori e non sei qui per trovare l’amore”, punge ancora Tina mentre Tiziana replica facendo notare all’opinionista come, sul suo conto, no ci sia mai stata una segnalazione.

