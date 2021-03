Tina Cipollari, retroscena su Kikò Nalli a Uomini e Donne/ “Non cercavo l’amore…”

Durante la lite con Gemma Galgani, Tina Cipollari si lascia andare ad un racconto svelando nuovi dettagli dell’amore, oggi finito, con Kikò Nalli, nato proprio nello studio di Uomini e Donne. Il racconto di Tina Cipollari arriva in seguito ad un durissimo scontro con Gemma che l’ha accusata di aver cercato, esattamente come sta facendo lei, l’amore in tv. Il riferimento della dama di Torino è all’amore nato tra Tina Cipollari e Kikò Nalli. In studio, la bionda opinionista decide di rispondere direttamente a Gemma raccontando come è nato realmente l’amore con Kikò con cui, poi, si è sposata formando una splendida famiglia con la nascita di tre figli. Il matrimonio tra Tina e Kikò è poi durato quasi 18 anni e nello studio dove tutto è nato, Tina racconta come è nato effettivamente l’amore con l’ex marito.

Tina Cipollari: “Con Kikò Nalli è stato un colpo di fulmine”

Tina Cipollari accusa Gemma Galgani di non cercare davvero l’amore. Un’accusa a cui la dama di Torino replica ricordandole di aver fatto la stessa cosa in passato. “Hai trovato l’amore qui dentro e te lo sei anche sposato”, sbotta Gemma Galgani. “Non è vero che sono andata in televisione a cercare l’amore in tv. E’ vero che ho incontrato Kikò in questo studio, ma lui non era venuto a corteggiare me ed io non ero sul trono a cercare l’amore. E’ stato un colpo di fulmine”, ha spiegato la bionda opinionista. “Ci siamo innamorati, ma non ho fatto come lei. Uno mi è capitato, ci siamo sposati, con quell’uomo ho fatto tre figli e poi è finita, ma non sono stata qui dieci anni ad elemosinare un uomo. Quello che è nato tra me e il mio ex marito Kikò Nalli è nato mentre io ero seduta qua e lui al posto di Nicola (Vivarelli). E’ stata una storia importante, un matrimonio durato quasi 18 anni, ma non ero venuta a cercare l’amore in tv”, puntualizza Tina.

