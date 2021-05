Tina Cipollari, rovinosa caduta a Uomini e Donne/ Video: Gianni Sperti riprende tutto

Tina Cipollari è caduta nel dietro le quinte di Uomini e Donne. Fortunatamente la storica opinionista non si è fatta niente di grave. Ma il collega Gianni Sperti ha voluto condividere con i suoi follower sui social il capitombolo dell’amica. Nel video, caricato sulle stories Instagram dell’ex ballerino, Tina, fasciata in un abito verde smeraldo, è impegnata a scherzare nel dietro le quinte del programma di Canale 5. La Cipollari, come una vera vamp, inizia a sfilare ripresa dal telefonino di Sperti. A un certo punto, per girarsi a favore di obbiettivo, si poggia su un grosso separé nero. Purtroppo il separè non la sostiene. Il video si interrompe prima della caduta dell’opinionista, ma l’ex marito di Paola Barele ha aggiunto tante faccine che ridono alla scritta “È caduta” lasciando intendere che tutto si sia risolto con una risata.

Gianni Sperti e Tina Cipollari sono ormai una certezza di Uomini e Donne e rappresentano una coppia di fatto. I due, infatti, sono legati da una sincera amicizia come dimostra la loro sintonia in studio e dietro le quinte, ma anche le numerose foto insieme pubblicato sui social. Nelle ultime settimane Tina Cipollari non ha partecipato ad alcune puntate del programma, a causa della decisione di trasferirsi a Torino, dove vivrà con il suo compagno Vincenzo Ferrara. I due opinionisti, moria, sono protagonisti assoluti del programma e hanno un grosso seguito sui social. Durante le puntate di Uomini e Donne sono tantissimi i tweet e i post a loro dedicata: “Ma Tina che entra in tendenza per una sola parola detta in 50 minuti? REGINA INDISCUSSA” e “Il modo in cui ormai è Tina a condurre #uominiedonne e non più Maria perché ormai comanda tutto lei e a noi piace”.

