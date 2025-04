Tina Cipollari contro le registrazioni di domenica di Uomini e Donne

Da qualche settimane, le registrazioni delle puntate di Uomini e Donne sono avvenute anche di domenica, un giorno che permette a dame e cavalieri di raggiungere più facilmente Roma non dovendo chiedere permessi a lavoro, nella maggior parte dei casi. Tuttavia, chi non tollera le registrazioni di domenica è Tina Cipollari che, probabilmente, avendo tre figli, preferirebbe restare a casa e godersi il pranzo domenicale in famiglia.

A lasciarlo intendere è stata la stessa Tina che, nella puntata di Uomini e Donne del 15 aprile 2025, ha spiazzato Maria De Filippi svelando il proprio pensiero in merito senza filtri. Schietta e senza peli sulla lingua come sempre, Tina Cipollari ha così lanciato una frecciatina a Maria De Filippi svelando di essere contro le registrazioni in programma di domenica.

Le parole di Tina Cipollari a Uomini e Donne

Durante la puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 15 aprile 2025, Tina Cipollari ha svelato che la registrazione è avvenuta di domenica. £Buona domenica a tutto il pubblico che ci segue da casa”, ha esordito Tina con la sua solita ironia, “voi state mangiando a tavola, è domenica, momento di ritrovo… e noi qui”.

Le parole della bionda opinionista hanno divertito il pubblico, ma anche Gianni Sperti che ha immediatamente colto la frecciatina dell’amica. La puntata, poi, è andata tranquillamente in onda con Tina che ha commentato le varie vicende soffermandosi, in particolare, sul rapporto tra Guido e Sabrina Zago e invitando quest’ultima a chiudere la frequentazione non fidandosi delle intenzioni del cavaliere giunto in trasmissione da qualche settimana.

