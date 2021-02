Tina Cipollari, scherzo a Gemma Galgani a Uomini e Donne/ Microfono spento e…

Tina Cipollari non si trattiene e, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, torna a punzecchiare Gemma Galgani che tornerà al centro dello studio per un nuovo confronto con il poeta Maurizio che, nelle scorse settimane, le ha inviato una foto a petto nudo. Tra Tina e Gemma non c’è molta simpatia. Sin dall’inizio della stagione, tra la bionda opinionista e la dama di Torino ci sono stati diversi siparietti. In ogni puntata, tra le due non mancano mai le discussioni, ma oggi, Tina si lascerà andare scatenando le risate in studio. Mentre Gemma sarà impegnata a discutere con Maurizio al centro dello studio, la bionda opinionista lascerà lo studio per raggiungere la regia. Cosa accadrà durante l’assenza della bionda opinionista?

TINA CIPOLLARI E GEMMA GALGANI, LITE A UOMINI E DONNE?

Gemma Galgani, nella puntata di Uomini e Donne, prima di entrare in studio, si sfogherà dietro le quinte e non perdere l’occasione per lamentarsi dell’atteggiamento di Tina Cpollari, rea di metterle i bastoni tra le ruote nelle sue conoscenza. Dopo l’ingresso in studio di Gemma, la bionda opinionista replicherà alle accuse della dama di Torino per poi lasciare lo studio e raggiungere la regia dove spegnerà il microfono a Gemma durante il suo momento. Nel corso della puntata, poi, restando sempre in regia, Tina si divertirà a cambiare la voce a Gemma. Come reagirà la Galgani di fronte allo scherzo della Cipollari? Lo scopriremo tra pochissimo.



